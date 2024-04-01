01 апреля 2024, 18:00

Лукинский объяснил отсутствие общих детей у Петросяна и Степаненко

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Юморист Николай Лукинский раскрыл подробности личной жизни своего близкого друга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Во время шоу «Звезды сошлись» на НТВ он, заявил, что у артиста и его четвертой жены Елены Степаненко не получилось завести общих детей.

«У них не получалось! Я знаю. У Евгения Ваганыча любимое занятие - делать детей, я это точно знаю», - сказал Лукинский.

В первом браке у Евгения Петросяна появилась дочь Викторина. Ей исполнилось 55 лет, она живет Соединенных штатах. В пятом браке у артиста родились сын Ваган и дочь Матильда.

Петросян стал третий раз отцом в 78 лет. После этого на юмориста обрушились с критикой некоторые представители шоу-бизнеса. К примеру, продюсер Александр Толмацкий назвал юмориста безответственным отцом.

Дети Евгений Петросян Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 19:05
Башаров призвал наказать Кологривого за дебош в баре
РИА «Новости»
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Актер Марат Башаров выступил с критикой в адрес коллеги по цеху Никиты Кологривого и призвал привлечь того к ответственности за выходки в новосибирском баре. Об этом артист сообщил в беседе с порталом The Voice.

Башаров, сам причастный к крупным скандалам, назвал сложности Кологривого «испытанием славой». Однако симпатии к молодому коллеге не высказал и призвал того наказать.

«Звездная болезнь. Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант - это одно, мозги - это другое», - объяснил Марат.

Он напомнил, что из-за своего поведения столкнулся с потерей ролей.

«Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», - отметил телеведущий.

Марата Башарова обвинили в домашнем насилии. Обе супруги актера рассказали о суровых побоях со стороны артиста. По словам, Екатерины Архаровой, за пять месяцев брака она получила три сотрясения мозга и перелом носа. Вторая жена актера, Елизавета Шевыркова, также рассказывала о насилии и пристрастии телеведущего к алкоголю.

После этого актер заявил, что женщины рассказывают о рукоприкладстве от небольшого ума. По его мнению, им просто хочется заявить на всю страну, что они его любили, а он с ними так плохо поступил.

Алкоголь Актеры Марат Башаров
01 апреля 2024, 18:27
Актер Бобцов раскрыл размер своей пенсии по инвалидности
РИА «Новости»
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На телеканале СТС 1 апреля стартует комедийный сериал «Цирк!», спродюсированный гендиректором Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным. В проекте принял участие актер Артем Бобцов. Он рассказал в беседе с «Газетой.ру» о съемках, сообществе маленьких людей и скромной пенсии.

«Я ее оформил очень давно, когда мне было 10 лет. Сначала я был инвалид детства, а после 18 мне дали третью группу пожизненно. Третья группа считается рабочей. Мне капает пенсия небольшая - девять с копейками», - уточнил он.

Бобцов отметил, что физические особенности не мешают его творческой деятельности. Актер особенно выделяет роль лейтенанта Соколова из «Домашнего ареста». Среди спектаклей у артиста любимая постановка «Раз, два, … четыре, пять» в цирке.

Бобцов рассказал, что состоит в сообществе маленьких людей, которое насчитывает около 60 человек из медийной сферы. Участники обмениваются предложениями о работе и беседуют на бытовые темы.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что каждый месяц получает «копеечную» пенсию. Она уточнила, что размер выплаты составлет 23 тысячи рублей.

Пенсия Цирки Кино Актеры
01 апреля 2024, 18:18
Познер объяснил отказ от публичного празднования 90-летия
Global Look Press
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Журналист и телеведущий Владимир Познер не планировал широко отмечать свое 90-летие. Об этом он заявил в комментарии для портала NEWS.ru.

«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду. Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», - поделился Познер.

Телеведущий также поблагодарил всех, кто помнит о нем. Ему исполнилось 90 лет сегодня, 1 апреля. В связи с этим на Первом канале в полночь покажут документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый по одноименной автобиографической книги. В картине журналист расскажет о личной жизни, поделиться воспоминаниями и оценит прожитые годы.

Историк моды Александр Васильев заявил, что секрет успеха Познера заключается в знании иностранных языков. Телеведущий владеет английским, французским и русским, а также обладает тремя паспортами.

Фильмы Россия Владимир Познер
01 апреля 2024, 17:41
«Слишком капризные». Бородина раскрыла причины конфликта с Седоковой и Птахой
РИА «Новости»
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Ведущая Ксения Бородина сообщила, что причиной ее конфликта с участниками программы «Последний герой», рэпером Птахой и певицей Анной Седоковой, стала излишняя требовательность звезд. Об этом она заявила в беседе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой в выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Бородина прокомментировала поведение участников в рамках реалити-шоу.

«Она вела себя слишком капризно», - высказалась Бородина о бывшей участнице группы «ВиаГРА».

Она сообщила, что Анна Седокова и Птаха испытывали трудности с адаптацией к условиям проекта. Им приходилось обходиться без привычного комфорта: селебрити самостоятельно добывали еду и спали прямо на земле.

Сама Бородина призналась, что никогда бы не решилась на участие в таком испытании.

В этом же выпуске телеведущая рассказала , что ей запрещали говорить с Собчак в «Доме-2». Она заявила, что почувствовала облегчение после того, как коллега покинула проект.

Телевидение Шоу-бизнес

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