Лучшая подруга Ольги Бузовой раскрыла секрет ее личной жизни

«Я не могу сказать, что Оля одинока», - заявила Десятковская.

Однако настоящей любви в жизни телеведущей нет. Она еще не вступила в серьезные отношения после разрыва с рэпером Давой, который произошел в 2021 году.

«Уверена, что впереди еще будет это счастье женское… Она еще не встретила того самого, который оценит эту безусловную любовь», - призналась подруга звезды.

Десятковская добавила, что Бузова каждый раз ныряет в отношения с головой и полностью отдается чувствам.

Своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, сама ведущая недавно сравнила с дикими животными. Кроме того, она намекнула, что некоторым мужчинам мог бы пригодиться зоопсихолог.