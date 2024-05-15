Лучшая подруга Ольги Бузовой раскрыла секрет ее личной жизни
Телеведущая Ольга Бузова не одинока, в ее жизни есть мужчина. О личном секрете звезды рассказала ее лучшая подруга Ольга Десятовская в новом RuTube-шоу «Много половин».
«Я не могу сказать, что Оля одинока», - заявила Десятковская.
Однако настоящей любви в жизни телеведущей нет. Она еще не вступила в серьезные отношения после разрыва с рэпером Давой, который произошел в 2021 году.
«Уверена, что впереди еще будет это счастье женское… Она еще не встретила того самого, который оценит эту безусловную любовь», - призналась подруга звезды.
Десятковская добавила, что Бузова каждый раз ныряет в отношения с головой и полностью отдается чувствам.
Своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, сама ведущая недавно сравнила с дикими животными. Кроме того, она намекнула, что некоторым мужчинам мог бы пригодиться зоопсихолог.