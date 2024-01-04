04 января 2024, 02:19

Лоза высмеял тексты песен российских «певцов и певуний»

РИА «Новости»
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Любой, кто знает русский язык и литературу, сочтут песни российских артистов смешными. Об этом певец и композитор Юрий Лоза написал в соцсети Facebook*.

Он поделился своим новым развлечением - чтением текстов песен артистов, которые участвовали в шоу «Песня года».

«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно - а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», - написал Лоза.

Он привел в пример тексты Димы Билана, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте. В частности, композитора не устроили строчки песен Долиной «твое лицо мне снится, опять проплывая мимо» и Билана «через день я живу на распятье».

Новогоднее шоу «Песня года» обросло скандалами. Среди них - история с «голой вечеринкой» Анастасии Илеевой, из-за которой из передачи вырезали Филиппа Киркорова , а также конфликт Леонида Агутина и Shaman , разразившийся после слов о «кремлевской столовой».

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Русский язык Песни Россия Музыка Новый год Литература
04 января 2024, 01:32
Экс-жена Ефремова отдала своих кошек волонтерам в обмен на подарки
Freepik
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Экс-супруга актера Михаила Ефремова Ксения Качалина хотела усыпить двух кошек. Их успели спасти зоозащитники, рассказала волонтер Юлия Дараева Пятому каналу.

«Есть проблемы с питанием, потому что, похоже, они питались едой со стола, очень плохо едят сухой корм. Они сейчас полностью здоровы, уже привиты», - сообщила она.

По словам зоозащитницы, Качалина жаловалась на то, что ей приходится голодать из-за кошек, которые съедают всю еду. При этом экс-жена Ефремова не торопилась отдавать питомцев. Тогда актрисе предложили подарки в обмен на животных, живших в чудовищных условиях.

Качалина начала выпивать будучи в браке с Ефремовым. Они сыграли свадьбу в 2000 году и развелись через пять лет. После расставания она перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии.

Последние годы Ефремов присматривал за бывшей женой. Когда его посадили в тюрьму за смертельное ДТП , Качалина осталась без помощи.

Животные Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
04 января 2024, 01:04
Зрители заметили на «Песне года» кусок белого пиджака Киркорова
РИА «Новости»
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Внимательные зрители обнаружили признаки присутствия на «Песне года» певца Филиппа Киркорова, которому телеканалы устроили бойкот после его участия в откровенной вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой. Многим из них запомнился «кусок пиджака» артиста, мелькнувший на концерте, сообщила Pravda.Ru.

Авторы программ вырезали не только сольные номера поп-короля, но и массовые сцены с его участием.

На «Песне года», которую показали 2 января, Киркоров выступал рядом с другими исполнителями. После удаления некоторых кадров рядом с Полиной Гагариной остался только кусок его белого пиджака.

Из новогодней «Песни года» вырезали номер, в котором певец выступил вместе с Люсей Чеботиной.

Ранее продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель - друг семьи и гость, как и Дима Билан.

После участия Киркорова в скандальной вечеринке Ивлеевой его вырезали из многих праздничных шоу и проектов. Впервые за последние 30 лет поп-король не появился в новогодних шоу. Снятые в ноябре программы с его участием планировали или частично переснять, или просто вырезать сцены с ним. Речь шла о ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Филипп Киркоров Музыка Телевидение
03 января 2024, 23:55
Ушел из жизни автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
РИА «Новости»
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Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов скончался 3 января в возрасте 40 лет. В юмористической среде он был известен по прозвищу Агафон. Об этом сообщил Telegram-канал КВН.

«Автор с неповторимым стилем, сценарист, редактор, актер. Человек с большой буквы, отец, муж. Часть необъятной семьи Планеты КВН, без которой представить ее на сегодняшний день невозможно», - сказано в сообщении.

Причина смерти юмориста не раскрывается. Друзья и коллеги скорбят, выражая соболезнования его родным и близким.

Агафонов был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпионом Высшей лиги КВН как художественный руководитель команды «Раисы». Как отметил народный артист РФ Эдгар Запашный, он был худруком также «Сборной Большого Московского цирка», уточнил kp.ru.

Агафонов также работал с комиками, а недавно попробовал себя в кино, сыграв в сериале Александра Абдуллаева «По колено».

У него остались двое сыновей, рожденных в браке с участницей коллектива «Раисы» Анастасией Жуковой.

Смертность Телевидение Ток-шоу
03 января 2024, 20:01
Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством»
РИА «Новости»
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Народного артиста России, бывшего солиста Большого театра и руководителя Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликовали на федеральном портале правовых актов. Орден Цискаридзе присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Николай Цискаридзе окончил Московское академическое хореографическое училище в классе заслуженного артиста Петра Пестова. С 1992 по 2013 год был премьером балета Большого театра, исполнял главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и многих других.

Награждение народный артист прокомментировал «Известиям».

«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» - подчеркнул он.

Театры Владимир Путин

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