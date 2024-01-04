Лоза высмеял тексты песен российских «певцов и певуний»

Он поделился своим новым развлечением - чтением текстов песен артистов, которые участвовали в шоу «Песня года».

«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно - а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», - написал Лоза.

Он привел в пример тексты Димы Билана, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте. В частности, композитора не устроили строчки песен Долиной «твое лицо мне снится, опять проплывая мимо» и Билана «через день я живу на распятье».

Новогоднее шоу «Песня года» обросло скандалами. Среди них - история с «голой вечеринкой» Анастасии Илеевой, из-за которой из передачи вырезали Филиппа Киркорова , а также конфликт Леонида Агутина и Shaman , разразившийся после слов о «кремлевской столовой».

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