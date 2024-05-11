11 мая 2024, 01:31

Лоза раскрыл причину убийства Влада Листьева

РИА «Новости»
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Певец Юрий Лоза заявил, что в убийстве Владислава Листьева виновны «финансовые воротилы», которых не устроили идеи журналиста о развитии телевидения в России. Об этом исполнитель рассказал в интервью aif.ru.

«Листьев предлагал изменить систему на ТВ. Он предлагал деньги за рекламу использовать немножко по-другому. Ему сказали: ничего не надо менять. Он начал настаивать на своем, его убрали», - предположил Лоза.

По словам певца, Листьев хотел направить получаемые от рекламы средства на развитие собственных авторских программ, что обошлось значительно дороже производства программ по лицензии.

Известный журналист Владислав Листьев 10 мая отметил бы 68-летие. Он был одной из самых заметных фигур на отечественном телевидении. Листьев является автором телепрограмм «Взгляд», «Час пик» и «Поле чудес». Его убили 1 марта 1995 года в Москве в подъезде собственного дома. Убийство до сих пор не раскрыли.

Убийства Реклама Россия Телевидение Юрий Лоза
10 мая 2024, 02:24
Умер советский актер Эвальд Аавик из «Кремлевских курантов»
РИА «Новости»
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Советский и эстонский актер Эвалд Аавик, сыгравший старшего инженера Забелина в картине «Кремлевские куранты», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Тартуского Нового театра в Эстонии.

Причины смерти актера не назвали.

Аавик снимался в таких жанрах, как драма, история и короткометражка. Всего в его фильмографии 15 работ.

Он снялся в таких фильмах, как «Люди в солдатских шинелях», историческая драма «Скорпион», «Гнездо на ветру», «Кремлевские куранты», «Слеза Князя тьмы» и «Каникулы в Вигала».

Впервые на экране Аавик появился в 1968 году. В период с 1966 по 1985 он служил актером в театре «Ванемуйне». Потом работал в театре «Угала» в Вильянди. С 1991 до 1994 году - в Таллинском городском театре.

На его счету приз международного кинофестиваля «Киношок» в Анапе, где его отметили за лучшую мужскую роль в фильме «Георгики», а также призы международных кинофестивалей во французском Руане и Минске.

В 1982 году Аавик удостоился звания заслуженного артиста Эстонской ССР.

Смертность СССР Кино Фильмы Актеры
10 мая 2024, 01:26
Ирина Шейк сняла бюстгальтер и сфотографировалась с ребенком-роботом
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк снялась в необычных образах для журнала Print Magazine. Фотограф Дрю Викерс показал кадры со знаменитостью в Instagram.*

На одном из фото 38-летняя Ирина Шейк предстала без бюстгальтера. На ней были надеты только черные латексные трусы. Модель позировала в фотостудии, в руки ей дали ребенка-робота Schiaparelli. Визажисты сделали ей естественный макияж и гладкий пучок.

Также Шейк участвовала в фотосессии для V Magazine. Она позировала перед камерой в прозрачном черном топе от Valentino, широких брюках с заниженной талией и длинных перчатках из кожи.

Ранее супермодель раскритиковали в соцсетях из-за фото с оливье. Она выложила фотографию и подписала: «Russianzz on Wednaday». Подписчики из России увидели в этом оскорбления, писал «ФедералПресс».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Модели Соцсети Россия
09 мая 2024, 23:23
Рэпер Costa Titch скончался на сцене от стресса и усталости в разгар концерта
РИА «Новости»
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Южноафриканский рэпер Костантинос Цобаноглу, известный под псевдонимом Costa Titch, скончался на сцене от хронического стресса и усталости. Об этом сообщили в официальном аккаунте певца в Instagram*.

Его семья и команда сотрудничали с патологоанатомами, стремясь раскрыть причину смерти артиста.

«Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью», - говорится в публикации.

Все это могли привести, предположительно, к нерегулярному сердцебиению, которое и спровоцировало приступ, унесший жизнь артиста.

Рэпер умер прошлой весной. Он упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге. После падения он уже не встал.

Музыкант не раз номинировался на различные награды в музыкальной индустрии страны. Один из его треков, Big Flexa, побил рекорд по количеству просматриваемых музыкальных клипов Amapiano на YouTube в конце 2022 года.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Смертность Африка Соцсети Музыка
09 мая 2024, 15:27
Соловьев рассказал об эмоциях от парада Победы
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Известный телеведущий Владимир Соловьев с улыбкой рассказал о своих впечатлениях от прошедшего в Москве 9 мая парада Победы.  Эмоциями он поделился в комментарии 360.ru.

«А вы там были? И как у вас ощущения?» - сказал Соловьев в ответ на соответствующий вопрос.

После этого Соловьев вместе со скрипачом Петром Лундстремом спел гимн России.

В четверг в Москве состоялся Парад Победы в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли сухопутные подразделения, военная техника, а завершил мероприятие пролет авиационных подразделений «Русские витязи» и «Стрижи».

Вечером 9 мая в столице, а также ряде городов-героев прогремит праздничный салют. Также фейерверки покажут жителям населенных пунктов, которые стали местом дислокации Каспийской флотилии, общевойсковых армий, флотов и штабов военных округов.

Парад Победы Москва

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