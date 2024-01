Лопес сделала фото в обтягивающем комбинезоне от бренда из России

Global Look Press

На съемках Лопес меняла образы, и среди нарядов, которые использовала звезда, был обтягивающий телесный комбинезон с рисунком из крупных алых маков.

Это образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето - 2023, уточнило издание. Снимком Лопес поделилась на свой странице в Instagram*.

Выпуск альбома Лопес должен состояться 16 февраля 2024 года. Релиз приурочат к юбилею альбома This Is Me… Then, который увидел свет 20 лет назад.

Как отметило РИА «Новости» , съемка Джей Ло в телесном комбинезоне не первый случай, когда западные знаменитости отдают предпочтение нарядам дизайнеров из России.

В мае 2023-го актриса из Турции Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье от Yanina Couture. Этот бренд поддержала француженка Фредерик Бель. Кинозвезда выбрала для красной дорожки черное длинное платье с пышными рукавами-воланами и эффектным декольте.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.