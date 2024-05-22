Лопес появилась на премьере фильма без Аффлека на фоне слухов о разводе

Фотографии певицы опубликовало издание Daily Mail.

Лопес продемонстрировала поклонникам стройное тело, представ на публике в монохромном наряде без бретелек с белым топом и черной струящейся юбкой. В руках она держала простой черный клатч, дополнив образ серебряными серьгами и подходящим к ним ожерельем.

Несмотря на слухи, что их брак с Аффлеком распадается и можно ждать развода, она не сняла обручальное кольцо на премьере.

В этом месяце Лопес рассказала журналистам, что закончила сниматься в фильме «Поцелуй женщины-паука». По ее словам, это было не только волнующе, но и утомительно.

«Теперь я готова идти. Я худее, чем когда-либо. Сейчас я в боевой форме», - подчеркнула артистка.

Если говорить об Аффлеке, то недавно его сняли на съемочной площадке в Лос-Анджелесе, когда он выходил из своего трейлера. На супруге Лопес обручальное кольцо отсутствовало.

Ранее появилась информация, что Аффлек съехал от Лопес и скоро им, возможно, придется продать «дом мечты», который они искали два года. Их отношения дали трещину.