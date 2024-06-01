Лопес и Аффлек заметили вместе после слухов о разводе

По данным издания, пара посетила выпускной дочери актера, 18-летней Вайолет. Журналисты заметили, что Лопес и Аффлек пытались спрятать от папарацци руки, скрывая наличие или отсутствие обручальных колец.

Из автомобиля пара вышла с очень серьезными лицами. В руках актера была плетеная корзина с несколькими свертками, упакованными в бумагу розового цвета. Вместе с певицей и актером шла мать последнего Кристин Анне Больдт.

По окончании праздника Лопес и Аффлек уехали вместе. Однако через некоторое время певицу увидели выходящей из своего дома.

На днях певица Дженнифер Лопес побывала на премьере ленты «Атлас» без своего супруга Бена Аффлека. После этого поклонники еще больше стали подозревать, что семья актеров распалась.