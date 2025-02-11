Лолита заявила, что депутату из Красноярска нужен хороший мужик

«Она же занимается коммуналкой, а коммуналка - это сложнее. Это же канализация, вывоз мусора, а травить Милявскую проще. <…> Я ей желаю хорошего мужика, женщина сразу добреет», - сказала певица.

По словам Лолиты, из-за отмены выступлений она понесла большие убытки. Благодаря концерту в Красноярске она сможет покрыть расходы на сегодняшнее появление на сцене и частично на отмененный концерт в Томске. За поездки в остальные города Милявской придется отдавать свои накопления.

Артистка отметила, что не держит ни на кого зла и верит, что это все временно. Ведь за 40 лет на сцене происходили разные ситуации. Сейчас для Лолиты главное выплатит зарплаты своим сотрудникам.

Депутат Пензина в своем Telegram-канале выступила против концертов Милявской в Красноярске. В ответ Лолита пригласила ее на выступление, пообещав предоставить микрофон, чтобы «в глаза высказать все претензии».

Ранее стало известно, что после массовой отмены концертов по требованиям активистов Милявская объявила о подготовке обращения в Следственный комитет.