Лолита вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару

Стоимость выступления артистки увеличится: теперь она составит пять миллионов рублей вместо четырех. За организацию технического райдера придется доплатить еще полмиллиона.

По данным канала, Лолита готова выступать как в городе, так и за его пределами, при условии наличия необходимой аппаратуры, сцены и официального приглашения. Организаторы уточнили, что артистка готова даже вместе со зрителями есть шашлык. Однако петь под гитару Лолита не согласна.

Недавно артистка подчеркнула, что ее команда уже два с половиной месяца остается без заработной платы в связи с отменой ее концертов после голой вечеринки. Однако, несмотря на это, никто из ее коллектива не собирается увольняться.