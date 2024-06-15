Лолита шокировала поклонников откровенным нарядом

«Восхищаюсь тобой! Бешеная энергетика», - написала она под постом.

На кадрах Лолита стоит на сцене, облаченная в черное обтягивающее платье. Откровенным элементом в образе стал разрез на ногах. Бедра знаменитости были почти полностью открыты, а форма выреза напоминала трусы.

Ранее Лолита пропала из медиапространства. Это связано со скандальной «голой» вечеринкой, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Милявская прибыла на мероприятие в очень открытом наряде, как и другие знаменитые гости. Это разочаровало поклонников и коллег по цеху, концерты звезды начали отменять на ТВ и в городах.

Лолита уехала на дачу и рассказала поклонникам, что начала заниматься садоводством в своем огороде. Однако такой образ жизни быстро наскучил вокалистке, и она решила вернуться на сцену. Звезда обещала поклонникам, что займется новыми проектами и выпустит свежие треки.

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