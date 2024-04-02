Лолита рассказала о проблемах с голосом

«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут, как динамик», - призналась певица.

Лолита добавила, что из-за этого ей пришлось закрыться в себе на два года. Тем не менее, на данный момент она чувствует себя нормально и готова к новым вызовам.

Ранее певица пожаловалась на копеечную пенсию. По ее словам, без стабильной работы и сбережений она бы столкнулась с финансовыми трудностями.