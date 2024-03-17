17 марта 2024, 04:02

Лолита рассказала, кто придумал псевдоним Shaman

РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

«Это я его Shaman назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» - рассказала Милявская.

Певица добавила, что Дронову удалось избежать «звездной болезни», и слава его совершенно не испортила.

Неделю назад во время концерта в Москве Shaman вывел на сцену незрячего ребенка и спел вместе с ним песню «Улетай». По словам певца, он познакомился с мальчиком осенью прошлого года на одном из выступлений и узнал, что у него есть мечта - спеть вместе со своим кумиром. На весеннем концерте Shaman смог исполнить мечту ребенка.

Дети Концерты Музыка Лолита Милявская Shaman
17 марта 2024, 02:48
Жена Петросяна раскрыла подробности о рождении дочери
РИА «Новости»
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Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками информацией о дочери. Наследница родилась в 2023 году, сообщила блогер на своей странице в Instagram*.

«Я не буду лукавить, не скажу вам сразу, что дочь родилась не на днях. Это неправда. Дочь родилась в прошлом году», - отметила она.

Брухунова поблагодарила за поздравления с рождением дочери и пообещала поделиться новыми подробностями, когда будет к этому готова.

Многих подписчиков удивила новость о рождении ребенка, ведь ранее пара не рассказывала о беременности Брухуновой. Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. По словам жены Петросяна, она просто не выносила свою беременность на публику.

О том, что 78-летний Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова вновь стали родителями , стало известно 13 марта. Жена юмориста выложила фото семьи с новорожденной в соцсетях.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Семья Евгений Петросян
17 марта 2024, 01:34
Назван победитель шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Freepik
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Ведьма Соня Егорова стала обладательницей титула победителя шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. В финал проекта вышли три «сильнейшие ведьмы» — Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова. Они легко проходили испытания.

Лучшую конкурсантку выбирали женщины, участвующие в заданиях. В итоге первое место досталось Егоровой, второе ­и третьей - Кузнецовой и Изосимовой соответственно.

Егорова пришла на «Битву экстрасенсов» в 18-м сезоне, удивив публику своими способностями. Тогда ей досталось только второе место.

Сейчас о ведьме все больше говорят в связке к рэпером Pharaoh, за которого она вышла замуж в 2023 году.

В начале года участники шоу «Экстрасенсы. Реванш» заявили, что планируют устроить дуэль с медиумом и членом жюри Александром Шепсом. Ведунья Изосимова назвала его своим «призом».

Тарологу Александру Кинжинову не особенно повезло в дуэли. Перед началом испытания Шепс попросил его дать ему свою колоду карт. Тот согласился и услышал в ответ, что ни один таролог свой инструмент в чужие руки не отдаст.

Ведьма Соня Егорова стала обладательницей титула победителя шоу «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. В финал проекта вышли три «сильнейшие ведьмы» - Ангелина Изосимова, Николь Кузнецова и Соня Егорова. Они легко проходили испытания.

Россия Экстрасенсы Телевидение
17 марта 2024, 01:14
Появилось последнее видео Ширвиндта перед смертью
РИА «Новости»
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Актер Александр Ширвиндт жил в загородном доме под Истрой. Видео с его участием часто публиковал его сын Михаил. В последнем ролике народный артист РФ делился воспоминаниями о фотографе Юрии Росте, сообщило kp.ru.

На кадрах Ширвиндт выглядел осунувшимся и уставшим. Судя по всему, в последнее время он заметно сдал.

«У него один глаз не видит левый, а у меня правый. У него правое ухо не слышит, а у меня левое. Он все делал для того, чтобы в складчину мы были ясновидящие и яснослышащие ребята», - шутил актер.

Народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Ему было 89 лет. Через четыре месяца он планировал отметить свое 90-летие в кругу близких и коллег. Артист посвятил практически всю жизнь театру, также за его плечами почти 80 работ в кино.

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта примером правильного и интеллигентного человека, добрейшего, щедрого душой и искреннего.

Кино Видео Актеры
17 марта 2024, 00:05
Стали известны подробности последних дней жизни Ширвиндта
РИА «Новости»
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Актер Александр Ширвиндт, несмотря на проблемы с сердцем, готовился сыграть в апреле в спектакле «Где мы?!» в Театре сатиры. Об этом режиссер Андрей Житинкин рассказал в беседе с kp.ru.

По его словам, коллеги знали о плохом самочувствии Ширвиндта, но все равно готовилось к его 90-летию.

«Все готовились к его юбилею. Даже выбрали ему подарки. Для нас его уход - это шок», - сказал собеседник издания.

Житинкин отметил, что Ширвиндт умел ладить со студентами и они даже стреляли у него деньги. На сцене режиссер отдавался полностью и каждый раз уходил с нее в мокрых от пота рубашках.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Актеру было 89 лет, до очередного юбилея он не дожил четыре месяца.

Прощание с народным артистом России состоится в театре Сатиры в понедельник, 18 марта.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким актера и назвал его настоящей легендой.

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