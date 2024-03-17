Лолита рассказала, кто придумал псевдоним Shaman

«Это я его Shaman назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» - рассказала Милявская.

Певица добавила, что Дронову удалось избежать «звездной болезни», и слава его совершенно не испортила.

Неделю назад во время концерта в Москве Shaman вывел на сцену незрячего ребенка и спел вместе с ним песню «Улетай». По словам певца, он познакомился с мальчиком осенью прошлого года на одном из выступлений и узнал, что у него есть мечта - спеть вместе со своим кумиром. На весеннем концерте Shaman смог исполнить мечту ребенка.