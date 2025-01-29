Лолита обратится в СК с жалобой на срывающих концерты общественников

Певица подчеркнула, что уже набрала достаточное количество материала, чтобы показать истинное лицо тех, кто выдает себя за общественных деятелей.

«Кажется, что это нелюди. <...> Они еще и препятствуют возврату денег за билеты зрителям. Но мы должны это выдержать», - заявила Лолита.

Артистка представила агентству примеры сообщений, которые общественники тиражируют в социальных сетях. Авторы, не стесняясь вы выражениях, оскорбляли певицу, а ее выступления сравнивали с шабашами. Также общественники призвали всех своих сторонников противостоять выступлениям певицы.

В среду, 29 января, Лолита Милявская объявила, что ее концерты в Кемерове и Новокузнецке отменили после отказа площадок.

По словам артистки, владельцы залов объяснили свое решение сломанными камерами, поврежденными кабелями, а также окончанием срока паспортов безопасности. Певица рекомендовала поклонникам обходить площадки стороной, если они не могут оперативно решить технические проблемы.