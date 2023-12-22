Лолита назвала смешным хейт вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой

Она подчеркнула, что присутствовала на вечеринке и по мере сил выполнила требования дресс-кода, который предусматривал максимально открытую одежду. Певица подчеркнула, что пришла на вечеринку с целью повидаться со старыми друзьями.

«Такое событие - это один из немногих вариантов увидеть и услышать твоих друзей, которым под 60 лет или они на 10 лет моложе. Всю вечеринку, пока молодежь отплясывала, мы рассказывали, у кого и что произошло», - поделилась Лолита.

Она подчеркнула, что считает хейт вокруг организованной вечеринки абсолютно смешным, потому что возник он на пустом месте.

«Направленность вечеринки была ироничная. Это не про секс. Иначе бы 60-летних просто не позвали», - добавила певица.

Лолита пообещала, что в следующий раз выйдет в таком же наряде, когда ей исполнится 70 лет.

Если костюм певицы оказался достаточно зарытым, то рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился в клубе в голом виде с одним носком, прикрывающим гениталии.

После жалоб общественников на скандальную вечеринку суд арестовал исполнителя на 15 суток и оштрафовал за пропаганду нетрадиционных отношений на 200 тысяч рублей. Рэпер даже записал покаянное видео и извинился перед теми, кого оскорбил его внешний вид.