Лолита Милявская поменяла жизнь после скандала с «голой» вечеринкой
Российская исполнительница Лолита Милявская до сих пор не может вернуться на сцену, хотя уже прошло два месяца после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Ее привычная жизнь стала совсем другой. Об этом сообщило издание «7 дней».
Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей. Другие участники вечеринки - Дима Билан и Филипп Киркоров - продолжили свою карьеру.
Сейчас артистка живет в Болгарии в доме в деревенской местности, который построила еще когда была в браке с Дмитрием Ивановым. Каждый год она приезжала туда ради благоустройства сада.
В социальных сетях Милявской больше не достает прежнего гламура, но зато появились видео сельской жизни. В последней публикации артистка и вовсе предстала в необычном для себя амплуа - в серой кофте, желтой куртке, лосинах и тапках. Лолита назвала себя типичной болгарской пенсионеркой.
Артистке осенью исполнилось 60 лет. Это дает ей право стать полноценной гражданкой Болгарии и получить ВНЖ. Однако сама она не раз объясняла, что не хочет навсегда уезжать из России.
Ранее Лолита Милявская назвала размер своей пенсии.