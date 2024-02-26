Лолита Милявская поменяла жизнь после скандала с «голой» вечеринкой

Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей. Другие участники вечеринки - Дима Билан и Филипп Киркоров - продолжили свою карьеру.

Сейчас артистка живет в Болгарии в доме в деревенской местности, который построила еще когда была в браке с Дмитрием Ивановым. Каждый год она приезжала туда ради благоустройства сада.

В социальных сетях Милявской больше не достает прежнего гламура, но зато появились видео сельской жизни. В последней публикации артистка и вовсе предстала в необычном для себя амплуа - в серой кофте, желтой куртке, лосинах и тапках. Лолита назвала себя типичной болгарской пенсионеркой.

Артистке осенью исполнилось 60 лет. Это дает ей право стать полноценной гражданкой Болгарии и получить ВНЖ. Однако сама она не раз объясняла, что не хочет навсегда уезжать из России.

Ранее Лолита Милявская назвала размер своей пенсии.