26 декабря 2023, 19:04

Лолита Милявская подтвердила отмену ее концертов после скандальной вечеринки

РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская подтвердила РБК информацию об отмене ее концертов. Артистка пожаловалась, что ее выступления начали вырезать из эфира.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», - заявила певица.

Лолита столкнулась с лавиной критики после появления на «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Она назвала справедливыми обвинения в свой адрес и призналась, что поначалу не придала значения реакции общества, отнеслась к недовольству людей с иронией. По словам певицы, на этом мероприятии она и ее коллеги хотели снять накопившуюся за год усталость.

Появилась информация о массовой сдаче билетов на февральский концерт Лолиты в Чехове, однако организаторы опровергли эти данные.

В скандальной вечеринке также принял участие певец Филипп Киркоров. Он отметил, что заглянул туда «на пять минут», назвал свой поступок «оплошностью» и покаялся перед поклонниками.

Концерты Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 17:22
«Оправдываться не по-мужски». Киркоров обратился к зрителям в связи с «голой» вечеринкой
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Певец Филипп Киркоров в видеообращении к поклонникам признал, что безответственно отнесся к вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой. Он назвал случившееся своей оплошностью.

«Заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», - посетовал Киркоров.

Он отметил, что заранее знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но был не в курсе «характера событий», которые будут там происходить, и быстро ушел.

«Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, героическое время не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях», - подчеркнул певец.

Он добавил, что любит своих зрителей и слушателей и меньше всего хотел бы, чтобы эта «оплошность» стала причиной ограничения его творчества в России. Филипп Киркоров указал, что это единственная страна, где он существует «как артист и как гражданин».

Ранее требование зрителей убрать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке прокомментировала Лолита.

Филипп Киркоров
26 декабря 2023, 15:51
«Только продажи открылись». Организатор концерта Лолиты опроверг массовую сдачу билетов в Чехове
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В СМИ появилась информация о том, что в Чехове якобы массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Организатор мероприятия Николай Голубенко в беседе с «360» не подтвердил эти данные.

Собеседник подчеркнул, что информация в масс-медиа не соответствует действительности. Он также подтвердил, что концерт, запланированный на 20 февраля в культурно-творческом центре «Дружба» в Чехове, состоится.

«Билеты не возвращают, потому что только продажи открылись. <…> Никакого массового возврата билетов нет», - заявил организатор концерта.

В КТЦ «Дружба» также опровергли сведения о массовой сдаче билетов на концерт Лолиты. Там сообщили, что никаких волнений нет, а входные документы могут возвращать по разным причинам.

Сама певица ранее назвала справедливыми просьбы зрителей убрать ее из новогодних передач на фоне участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Лолита добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.

Концерты Чехов Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 13:53
«Просто срослось». Макс Арнаутов рассказал, как появился шлем-кроссовок Канье Уэста
Телеканал «360»
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Шлем Yeezy Foam Helmet свел российского дизайнера и диджитал художника Макса Арнаутова с рэпером Канье Уэстом и сделал знаменитым на весь мир. В эксклюзивном интервью Ивану Беру мастер признался «360», что оригинальная задумка возникла после обычного похода в магазин.

Идея появилась во время прогулки по улице Петровке в Москве. Жена предложила Максу Арнаутову зайти в магазин Nikita Efremov и посмотреть обувь.

«У меня 47-й размер ноги, и обычно я знаю, что нигде нет моего размера, все заказываю. Захожу, и там были как раз-таки эти Yeezy Foam Runner из EVA в моем размере», - рассказал дизайнер.

После примерки он заказал черные кроссовки, и семья поехала домой. В пути начала зарождаться идея будущего проекта.

«Еду в метро и смотрю, кто с чем их носит, как их стилизуют. Прихожу домой, и мне просто [пришла в голову] эта идея - Канье Уэст и маска, Yeezy Foam Runner и маска в виде Foam Runner. И все, у меня просто срослось», - сказал он.

Макс Арнаутов поделился историей. Так появились еще несколько проектов.

«И причем потом я рассказывал эту историю самому Никите, и мы с ним с этой историей сконнектились, начали общаться, и в итоге я для них несколько роликов уже сделал», - сказал он.

Спустя время работу россиянина заметил сам Канье Уэст, и это принесло Максу Арнаутову известность. Полную запись интервью с ним можно посмотреть на RuTube-канале «360».

Одежда Интервью Канье Уэст
26 декабря 2023, 12:51
«Никаких волнений». Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли в Чехове
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В СМИ появилась информация о том, что в Чехове якобы массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской в связи с ее участием в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В культурно-творческом центре «Дружба», где должно состояться выступление, «360» опровергли эти данные.

«Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, <…> отмены [концерта] нет», - рассказал представитель площадки.

На вопрос о единичных случаях возвращения билетов собеседница «360» ответила, что это происходит абсолютно на каждом мероприятии.

«Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право», - подчеркнула она.

Представитель КТЦ призналась, что была в отъезде и перед Новым годом очень занята работой, так что даже не слышала о резонансе вокруг вечеринки Ивлеевой.

«Не смотрела, не читала про это. Новый год - очень сложное, напряженное время на работе. Про резонанс такой не слышала, до меня не докатилось. Пока не готова ответить, [будет ли в КТЦ какая-то реакция на участие Лолиты в вечеринке], вернусь через пару дней - пойму, что происходит. У нас есть организатор, который отвечает за эти мероприятия», - пояснила женщина.

Концерт намечен на 20 февраля.

Ранее Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы зрителей вырезать ее из новогодних передач из-за участия в скандальной вечеринке. Певица признала, что это, «наверное, справедливо», и добавила, что привыкла брать на себя ответственность за свои поступки.

Концерты Чехов Лолита Милявская

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