Лолита Милявская подтвердила отмену ее концертов после скандальной вечеринки
Певица Лолита Милявская подтвердила РБК информацию об отмене ее концертов. Артистка пожаловалась, что ее выступления начали вырезать из эфира.
«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», - заявила певица.
Лолита столкнулась с лавиной критики после появления на «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Она назвала справедливыми обвинения в свой адрес и призналась, что поначалу не придала значения реакции общества, отнеслась к недовольству людей с иронией. По словам певицы, на этом мероприятии она и ее коллеги хотели снять накопившуюся за год усталость.
Появилась информация о массовой сдаче билетов на февральский концерт Лолиты в Чехове, однако организаторы опровергли эти данные.
В скандальной вечеринке также принял участие певец Филипп Киркоров. Он отметил, что заглянул туда «на пять минут», назвал свой поступок «оплошностью» и покаялся перед поклонниками.