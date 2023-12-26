Лолита Милявская подтвердила отмену ее концертов после скандальной вечеринки

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», - заявила певица.

Лолита столкнулась с лавиной критики после появления на «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Она назвала справедливыми обвинения в свой адрес и призналась, что поначалу не придала значения реакции общества, отнеслась к недовольству людей с иронией. По словам певицы, на этом мероприятии она и ее коллеги хотели снять накопившуюся за год усталость.

Появилась информация о массовой сдаче билетов на февральский концерт Лолиты в Чехове, однако организаторы опровергли эти данные.

В скандальной вечеринке также принял участие певец Филипп Киркоров. Он отметил, что заглянул туда «на пять минут», назвал свой поступок «оплошностью» и покаялся перед поклонниками.