Лолита Милявская назвала размер своей пенсии
Российская певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии, которая составила более 23,8 тысячи рублей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Моя пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек! Спасибо Москве за надбавку», - написала она в своем блоге.
Артистка так ответила комментаторам, которые писали под ее постами слово «бабка». По ее словам, у нее есть пенсионное удостоверение, и она этим гордится.
Лолита добавила, что содержит семью и помогает людям на честно заработанные и отложенные деньги. Также певица заявила, что у налоговой службы никогда не было к ней претензий, так как она щепетильна.
В начале года Лолита заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.
В конце января концерт Лолиты отменили в городе Раменском в Московской области. Выступление было запланировано на 15 февраля.
Артистка также осталась без концерта в Новосибирске , запланированного на 31 марта. Он входил в юбилейный гастрольный тур, посвященный ее 60-летию.