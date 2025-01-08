08 января 2025, 04:43

Лолита Милявская ездила на отдых в Дубай с известным дизайнером Игорем Гуляевым

РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская выложила в соцсети фотографии и видео из отпуска в Дубае, куда она ездила с известным дизайнером Игорем Гуляевым. Об этом написало издание «Первый женский».

На кадрах артистка позирует в черном слитном купальнике, Гуляев угощает ее пиццей. Поклонники отметили хорошую форму певицы и заявили, что она выглядит моложе своего возраста. Лолите Милявской - 61 год, Гуляеву - 55 лет.

В августе Милявская выступила на вечеринке VK в ярком наряде - костюм был полностью обшит серебряными блестками. Это создало ощущение свечения вокруг звезды.

На премии Муз-ТВ Милявская появилась в колье с изумрудом в 10 карат. Стоимость украшения оценивается в миллион долларов.

На телевидение Милявская вернулась в апреле после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она выступила в роли ведущей нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!».

Отдых Отпуск Лолита Милявская Дубай
06 января 2025, 22:33
Стало известно, на каких необычных условиях Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в Москве
РИА «Новости»
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Популярный американский киноактер Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в российской столице. Telegram-канал Baza выяснил и сумму, которую шоумен просит за такую услугу.

В общей сложности приглашение Сигала обойдется заказчику в 200 тысяч евро. Сюда входит не только само выступление, но и трансфер. Также актер согласен произнести две поздравительные речи и сделать пять фотографий.

В райдере Стивена Сигала есть пункты о личной охране, трансфере по городу, проживании и питании. Упомянуты и необычные требования - американский артист настаивает на том, чтобы о его визите никто не знал. Любые упоминания в прессе о таком корпоративе райдер запрещает.

За 200 тысяч евро Стивен Сигал будет выступать менее часа. Перенести мероприятие можно, согласно райдеру, только из-за болезни артиста.

В марте 2024 года Стивен Сигал заявил, что считает себя русофилом на миллион процентов.

Актеры Москва Артисты
06 января 2025, 03:39
Киркоров рассказал о боли, которая терзает его последние 30 лет
РИА «Новости»
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Мать Филиппа Киркорова умерла в 1994 году, но певец до сих пор переживает ее утрату. Он сказал об этом в интервью на YouTube-канале Лауры Джугелии.

«Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает - ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она и мир посмотрела, порадовалась за все это», - сказал он.

Киркоров сообщил, что перед знаковыми выступлениями обращается к матери и видит в ней ангела-хранителя. Последний раз она приснилась певцу пару недель назад.

Виктория Лихачева умерла от рака печени 30 апреля, в день рождения Киркорова. Певец рассказал, что в тот же день поехал на концерт в Иерусалиме, так как многотысячный стадион ждал его выступления. В тот момент его поддержала Алла Пугачева.

С примадонной российской эстрады Киркоров расстался в 2005 году. В интервью Андрею Малахову он рассказал о нервных срывах после развода.

Филипп Киркоров Шоу-бизнес
06 января 2025, 01:28
Блогер Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Бородиной
РИА «Новости»
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Блогер Николай Сердюков сделал предложение руки и сердца телеведущей Ксении Бородиной спустя полгода отношений, а теперь рассказал, когда планирует сыграть с ней свадьбу. Об этом сообщил Пятый канал.

Бородина получила предложение от Сердюкова в Эрмитаже, позже поделившись с подписчиками своей радостью. Их роман стремительно развивался.

Сердюков в личном блоге устроил рубрику «Вопрос-ответ», где поделился с подписчиками новыми подробностями о предстоящей свадьбе. До этого он пара держала их в секрете.

Если раньше блогер говорил, что о планах устроить свадьбу в 2025 году, но не уточняя месяц, то недавно заявил, что возьмет телеведущую в жены уже летом.

Бородина и Сердюков познакомились на съемках шоу «Последний герой» летом 2024 года. В августе Сердюков публично признался в любви к телеведущей.

До этого Бородина долго скрывала нового возлюбленного , заявляя подписчикам, что счастье любит тишину.

Свадьбы Блогеры Россия Брак Шоу Дом-2 Шоу-бизнес Ксения Бородина
05 января 2025, 20:14
Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб после концертов
РИА «Новости»
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Рэпер Алишер Моргенштерн* решил после ближайших концертов отправиться на лечение в реабилитационный центр. Об этом исполнитель рассказал своим подписчикам в Instagram**.

По словам Моргенштерна*, он планирует уехать в рехаб 17 января. Артист заявил, что выступит 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января на Пхукете.

Также рэпер опубликовал фото под капельницами, отметив, что таким образом готовится к предстоящим выступлениям.

«Реабилитационный центр уже найден», - написал он в посте.

Перед Новым годом Моргенштерн* заявил, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем. Также он почти на шесть миллионов рублей поднял цены за выступление на корпоративах. Музыкант исключил из списка напитков водку, но оставил коньяк и пиво.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Моргенштерн Артисты

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