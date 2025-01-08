Лолита Милявская ездила на отдых в Дубай с известным дизайнером Игорем Гуляевым

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На кадрах артистка позирует в черном слитном купальнике, Гуляев угощает ее пиццей. Поклонники отметили хорошую форму певицы и заявили, что она выглядит моложе своего возраста. Лолите Милявской - 61 год, Гуляеву - 55 лет.

В августе Милявская выступила на вечеринке VK в ярком наряде - костюм был полностью обшит серебряными блестками. Это создало ощущение свечения вокруг звезды.

На премии Муз-ТВ Милявская появилась в колье с изумрудом в 10 карат. Стоимость украшения оценивается в миллион долларов.

На телевидение Милявская вернулась в апреле после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она выступила в роли ведущей нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!».