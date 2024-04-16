«Логичный финал». Пригожин заявил о потере Пугачевой российской публики
Новую композицию «Жизнь слишком хороша» певицы Аллы Пугачевой, выпущенную в ее юбилей, послушали минимальное количество раз. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, что Примадонна потеряла любовь публики из-за своего поведения.
«Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой - артиста, который пошел по другой дороге», - сказал он.
По данным издания, число прослушиваний песни Пугачевой «Жизнь слишком хороша» на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» к вечеру 15 апреля чуть превысило 2,5 тысячи раз.
«Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», - пояснил Пригожин.
При этом продюсер отметил, что возрастные поклонники артистки не пользуются соцсетями и музыкальными сервисами.
«Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», - напомнил он.
Пригожин добавил, что после начала СВО поведение Пугачевой недостойно звезды такого уровня.
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что позднее творчество певицы остается не востребованным. По его словам, есть ощущение, что артистка просто изображала видимость бурной деятельности.