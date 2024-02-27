Ливанов назвал сумму гонорара за роль Шерлока Холмса

«Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в „Холмсе“, у меня давно была высшая ставка», - рассказал он в беседе с изданием.

Известный актер уточнил, что не разделяет мнение, что художник должен быть голодным. По его мнению, труд должен быть оплачен, притом достойно. Тогда актер может расслабиться, не думая, что ему нужно прокормить семью, и спокойно творить.

Звезда кинематографа добавил, что на самом деле в советское время творческие люди не были готовы работать только за идею. Для таких личностей и раньше было важно, сколько им заплатят за работу.

Ливанов также рассказал, что роль Шерлока Холмса принесла ему не только хорошее денежное вознаграждение на родине, но и известность в Англии. Он получил орден Британской империи лично от королевы Елизаветы II.

Ранее Ливанов объяснил, почему сбежавшие из России звезды непопулярны за рубежом.