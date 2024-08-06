«Лишнего билетика не будет?» Пугачева высмеяла новость о своем концерте в России

«А лишнего билетика не будет?» - написала певица, сопроводив текст смеющимся до слез смайлом.

Однако, почти сразу же она удалила пост.

До этого юморист Максим Галкин** в своем аккаунте в соцсети опроверг слухи и о концертах примадонны, и о ее намерении помочь ему избавиться от статуса иноагента.

Тем временем продюсер рассказал журналистам о тайных концертах Пугачевой за границей. По его словам, несмотря на заявления артистки о невозможности выступать в неспокойное время, она активно поет за деньги на частных мероприятиях.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.