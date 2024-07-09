«Лишь бы не в России». В Сети бурно отреагировали на желание Пугачевой снять с Галкина статус иноагента

По мнению авторов статьи, это может говорить о желании звездной четы вернуться на родину. Пользователи соцсетей на это отреагировали бурно.

«По их мнению, пусть бывшая „примадонна“ продолжает жить где угодно, хоть в Израиле, хоть на Кипре, хоть в Латвии. Лишь бы не в России», - сказано в статье.

Ранее стало известно, что Пугачева приедет в Латвию с Кипра , где она жила после отъезда из Израиля. В ее новом доме будут усиленные меры безопасности.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.