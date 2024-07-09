09 июля 2024, 04:03

«Лишь бы не в России». В Сети бурно отреагировали на желание Пугачевой снять с Галкина статус иноагента

РИА «Новости»
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Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева якобы попыталась во время своего посещения России добиться снятия с ее мужа Максима Галкина* статуса иноагента. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По мнению авторов статьи, это может говорить о желании звездной четы вернуться на родину. Пользователи соцсетей на это отреагировали бурно.

«По их мнению, пусть бывшая „примадонна“ продолжает жить где угодно, хоть в Израиле, хоть на Кипре, хоть в Латвии. Лишь бы не в России», - сказано в статье.

Ранее стало известно, что Пугачева приедет в Латвию с Кипра , где она жила после отъезда из Израиля. В ее новом доме будут усиленные меры безопасности.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Россия Алла Пугачева Максим Галкин
09 июля 2024, 03:50
Актриса из «Линии жизни» Надежда Матушкина умерла в 67 лет
Freepik
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Актриса театра и кино Надежда Матушкина скончалась 8 июля на 68-м году после продолжительной болезни. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз кинематографистов России.

«Она всегда готова была поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами, за что ее уважали и любили коллеги и зрители. Светлая память», - написали коллеги в некрологе.

Матушкина родилась в Свердловской области, в 1977 году окончила ВГИК и поступила на службу в московский Театр-студию киноактера. В кино актриса дебютировала в 1976 году в роли Дуси в картине «Одни сутки из тысячи ста». Артистка снималась в фильмах «Фронт за линией фронта», «Особо важное задание», «Линия жизни», «Испытатели» и ряде других проектах.

Известный режиссер и сценарист Александр Ковановский скончался 6 июля в возрасте 55 лет. Режиссер снимал фильмы о жизни и творчестве Владимира Высоцкого.

Болезни Кино Фильмы Россия Театры Актеры
09 июля 2024, 03:14
«Тихушник». Выступление Леонтьева на корпоративе в Москве вызвало скандал
РИА «Новости»
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Организаторов закрытого концерта Валерия Леонтьева в Москве нужно проверить. Такое заявление в беседе с News.ru сделал глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он считает, что проживающий в США Леонтьев не имеет морального права зарабатывать в России.

Бородин отметил, что деятели культуры должны быть со своей страной в трудные времена.

«Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать Родину словом можно и нужно!» - заявил активист.

Бородин назвал Леонтьева «тихушником» за его молчание об СВО. Глава ФПБК призвал проверить тех, кто пригласил певца для выступления на корпоративе, и заплатил ему немалый гонорар.

Леонтьев в конце июня выступил на 45-летнем юбилее у российского бизнесмена. Он спел свои хиты, и по информации СМИ, получил за это 12 миллионов рублей.

США Концерты Валерий Леонтьев
09 июля 2024, 01:50
«Она хоть знает?». Лепс признался, что был инициатором отношений с 18-летней Авророй
РИА «Новости»
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Певец Григорий Лепс разоткровенничался о своем новом романе. Впервые он публично рассказал об отношениях с 18-летней невестой на «Шоу Воли».

Ведущий Павел Воля вывел на экран фотографию Лепса и его молодой невесты. Лепс признался, что Аврора Киба - замечательная девушка, и они «дружат».

«Больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере, у меня», - рассказал Лепс.

«Она знает, что вы встречаетесь?» - сыронизировал соведущий Воли комик Илья Соболев.

Лепс ответил, что Аврора «подозревает», что они встречаются. Певец признался, что это он был инициатором этих отношений. Девушка ответила, что не против отношений, но нужно «присмотреться друг к другу».

Лепс признался, что Аврора «пока думает». Слишком большая разница в возрасте, посетовал исполнитель.

Отношения Григорий Лепс
08 июля 2024, 18:59
Зевающего Киркорова засняли на камеру во время престижной церемонии
Global Look Press
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Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили зевающим на кинопремии. Соответствующее видео опубликовали журналисты «Московского комсомольца».

Ролик могли снять во время церемонии вручения премии «Ника» в Москве 1 июля. На кадрах видно, как певец в черном костюме общается с присутствующими гостями и позирует фотографам.

Затем артист проходит в зрительный зал и садится в кресло рядом с актером Александром Робаком.

После этого Киркоров, по всей видимости, расслабился и начал зевать. В этот момент на него кто-то навел камеру и снял.

Ранее Киркоров решил заступиться за бизнесмена Яна Абрамова, который переживает развод с певицей Алсу. Артист заявил, что предприниматель образцовый отец , у него нет второй семьи на стороне, а также внебрачных детей.

Филипп Киркоров Кино Актеры Шоу-бизнес

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