Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону
Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Во время первого за семь лет концерта, который транслировали на YouTube, коллектив представил новую вокалистку. Место Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг.
Linkin Park анонсировала новый альбом From Zero. Он будет состоять из 11 треков и выйдет в свет 15 ноября. Группа также запланировала тур, в рамках которого выступит в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.
В феврале 2024 года вышла новая композиция Linkin Park - Friendly Fire. Ее записали в 2017 году, еще при жизни Честера Беннингтона. Солист группы скончался летом того же года, его нашли мертвым в частной резиденции в Лос-Анджелесе.
Новая солистка Linkin Park Эмили Армстронг ранее выступала с группой Dead Sara. К коллективу также присоединился Колин Бриттейн, продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. А барабанщик Роб Бурдон покинул группу.
Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Во время первого за семь лет концерта, который транслировали на YouTube , коллектив представил новую вокалистку. Место Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг.