06 сентября 2024, 03:05

Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Во время первого за семь лет концерта, который транслировали на YouTube, коллектив представил новую вокалистку. Место Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг.

Linkin Park анонсировала новый альбом From Zero. Он будет состоять из 11 треков и выйдет в свет 15 ноября. Группа также запланировала тур, в рамках которого выступит в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.

В феврале 2024 года вышла новая композиция Linkin Park - Friendly Fire. Ее записали в 2017 году, еще при жизни Честера Беннингтона. Солист группы скончался летом того же года, его нашли мертвым в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Новая солистка Linkin Park Эмили Армстронг ранее выступала с группой Dead Sara. К коллективу также присоединился Колин Бриттейн, продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. А барабанщик Роб Бурдон покинул группу.

Американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Во время первого за семь лет концерта, который транслировали на YouTube , коллектив представил новую вокалистку. Место Честера Беннингтона заняла Эмили Армстронг.

Концерты YouTube
05 сентября 2024, 01:45
Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии из-за банкротства
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские знаменитости остались без недвижимости в Финляндии из-за проблем с управляющей компанией (УК). Об этом сообщило издание Life.ru.

По данным журналистов, среди пострадавших оказались артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Пашутин и Елена Кондулайнен. У них были квартиры в городе Пункахарью. Теперь распоряжаться квадратными метрами не удастся якобы из-за банкротства УК.

По финским законам, собственником многоквартирных домов является управляющая компания, а жильцы имеют только акции, которые дают право на пользование квартирой. Соответственно, нет УК - нет жилища.

В беседе с Life.ru дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга призналась, что проблемы с жильем в Финляндии появились год назад, и до сих пор ситуация не изменилась.

«Из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи. О состоянии дома узнаем из чата жильцов», - рассказала она.

Как заявили эксперты, артисты могут вернуть собственность, но если купят акции у новой управляющей компании. Однако неизвестно, появится ли она когда-нибудь. При этом компенсацию за утраченную недвижимость тоже никто не выплатит.

Ранее представитель мэрии города Хельсинки заявил о ведении переговоров о добровольной продаже крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, которая принадлежит российским предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Если выкупить площадку не получится, мэрия примет иные меры.

Финляндия Законы Недвижимость Лидия Федосеева-Шукшина Квартиры
04 сентября 2024, 10:57
Бывшая жена рэпера Гуфа показала нового возлюбленного
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая жена рэпера Алексея Долматова (Гуфа) блогерша Айза опубликовала в социальных сетях фото с новым возлюбленным. На снимок обратило внимание издание «Страсти».

При этом Айза не раскрыла его личность. Журналисты предположили, что новым бойфрендом экс-жены Гуфа может быть некий Степан Кузьменко. Блогерша назвала возлюбленного очень романтичным и заботливым, рассказав, что каждое утро он приносит ей цветы и завтраки в постель.

В апреле концерт бывшего мужа Айзы в Екатеринбурге завершился сотрясением мозга для его поклонницы, на которую прыгнул другой фанат.

В мае стало известно, что Айза пошла на мировую с бывшим мужем и решила без суда урегулировать вопрос алиментов.

В начале лета «Ветераны России» призвали проверить песни и клипы Гуфа и другого рэпера, Вадима Мотылева (Slimus), на пропаганду наркотиков.

Рэпер Гуф
04 сентября 2024, 03:05
Элтон Джон частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Британский певец и композитор Элтон Джон частично ослеп из-за тяжелой глазной инфекции. Об этом сам исполнитель написал на странице в социальной сети Instagram*.

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», - написал певец.

Элтон Джон признался, что процесс выздоровления идет медленно, потребуется много времени, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

В январе этого года исполнитель выставил на аукционе Christie’s в Нью-Йорке все свои вещи. Он заявил, что планирует продать все, начиная от пары серебряных ботинок, заканчивая двухдверным кабриолетом Bentley 1990 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Болезни Элтон Джон
31 августа 2024, 20:37
Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Георгий Малявский
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский скончался в 77 лет. Об этом сообщило издание «Наша Нива».

Актер умер в субботу, 31 августа, в Минске. Другие обстоятельства и причины его смерти не приводились.

Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. В 1970 году получил диплом об окончании актерского факультета Белорусского театрально-художественного института.

Начал актерскую карьеру в 1971 году. Российскому зрителю Малявский известен благодаря своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».

С 1971 по 2020 годы Георгий Малявский работал в Белорусском театре имени Янки Купалы.

Чернобыль Сериалы Фильмы Театры Минск Актеры

Новости по теме