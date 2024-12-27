Лигалайз попал в список иноагентов

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Рэпера Лигалайз* (настоящее имя - Андрей Меньшиков*) включили в перечень иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции.

«Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… А. В. Меньшиков*», - следует из сообщения.

Согласно данным Минюста, Лигалайз* распространял фейки о Вооруженных силах России и о решениях властей. Он также выступал против специальной операции и негативно высказывался в адрес россиян. Рэпер участвовал в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставляли зарубежные СМИ.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман*. Ей выписали наказание в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.