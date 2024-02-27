27 февраля 2024, 18:17

Лидеру группы «Мираж» провели срочную операцию

Викимедиа
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Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

После несчастного случая врачи порекомендовали музыканту носить ортез и воздержаться от концертов. Однако гитарист продолжил гастроли из-за чего вновь оказался в больнице.

«К сожалению, концерты не пошли на пользу: ногу пришлось оперировать, и скреплять кости титановыми вставками», - поделился Горбашов.

По его словам, операция вместе с титановыми пластинами обошлись в 133 тысячи рублей с учетом «персональной скидки». Еще 25 тысяч музыкант потратил на визиты к медикам, рентгены, анализы, ЭКГ и флюорограмму.

Горбашов добавил, что поскольку он не строго придерживался рекомендаций врачей, сломанные части кости разошлись, а нога распухла. После операции он передвигается на костылях. Швы планируется снять через 10 дней. Реабилитация может занять минимум три недели, а ближайшие два месяца музыкант будет выступать на сцене на барном стуле.

«Пока все ближайшие концерты в силе, я в состоянии перемещаться, правда, по терминалам аэропортов придется ездить на багги или в кресле-каталке», - заключил Горбашов.

Ранее стало известно, что артисту Леониду Агутину предстоит пожизненно пить разжижающие кровь препараты. Музыканту потребовалось хирургическое вмешательство после того, как у него обнаружили блуждающий тромб.

Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с « Московским комсомольцем ».

Концерты
27 февраля 2024, 17:23
Поэтесса Рубальская заболела бронхитом
Global Look Press
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Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с «Московским комсомольцем» она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с « Московским комсомольцем » она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать», - рассказала Рубальская.

Поэтесса добавила, что она пропила определенный курс лекарств и пока еще продолжает лечиться. Сейчас Рубальская находится на гастролях. Она уже провела концерты в Липецке и Воронеже, но призналась, что они дались ей с большим трудом.

В прошлом году Рубальская выпустила новую книгу стихотворений «На краю осени». Перед ее публикацией поэтесса поделилась своими творческими планами.

Книги Концерты Россия
27 февраля 2024, 15:05
Травма любимой собаки помешала Лолите вернуться в Россию
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность — он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Пес живет на заграничной даче Милявской, а когда артистка находится в России, за ним присматривает сосед.

Жизнь Лолиты сильно изменилась после скандала с «голой» вечеринкой. Несмотря на все попытки звезды оправдаться и извиниться, она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Певице пришлось отложить возвращение на родину, чтобы отвезти питомца к врачу и проследить, чтобы он пошел на поправку. Она даже поменяла билеты на самолет.

«Раны были серьезными, без доктора никуда», - рассказала Лолита.

Сейчас здоровью животного уже ничего не угрожает. Певица опубликовала видео с Боцманом, показов обработанные зеленкой раны.

Телеведущая и певица Лолита Милявская полторы недели назад прилетела в Болгарию, где у нее есть коттедж с участком. Она уже собиралась вернуться в Россию, но внезапно с ее собакой Боцманом произошла неприятность - он вступил в неравную схватку с двумя овчарками и получил серьезные травмы. Об этом сообщил портал TheVoiceMag.

Болгария Россия Животные Лолита Милявская
27 февраля 2024, 13:17
Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци
Википедия
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Австралийский журналист Бэн Макдональд обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении. Кроме того, он написал заявление в полицию. Об этом сообщила австралийская радиостанция ABC.

Пострадавший журналист рассказал, что 71-летний мужчина ударил его по лицу, когда он пытался сфотографировать певицу на пристани в Сиднее ночью. В то время девушка возвращалась с прогулки на круизном лайнере по гавани после завершения концертной программы в стране в рамках мирового турне Eras Tour.

«Он напал на меня и ударил меня по лицу. За 23 года работы на меня ни разу не нападали», - поделился журналист.

Макдональд заявил, что служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места. После этого, по его словам, отец Тейлор Свифт начал его бить.

Представители австралийской полиции уточнили, что взяли дело на контроль. Кроме того, они добавили, медицинская помощь пострадавшему не требовалась.

Ранее в США демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации.

Полиция Тейлор Свифт
27 февраля 2024, 13:07
Басков обиделся на Ревву и назвал своего преемника на «Золотом граммофоне»
РИА «Новости»
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Во время «Золотого граммофона» Николай Басков обиделся на Александра Ревву из-за того, что его назвали самым сексуальным артистом. Кроме того, певец намекнул, кто мог бы стать его приемником, сообщил портал 7дней.ру.

По данным ресурса, ведущие премии, Басков и Киркоров, обсуждали, кто на свете всех милее - блондины или брюнеты. Басков не согласился с тем, что женщины предпочитают роковых брюнетов.

По его словам, натуральный блондин вроде него - самый первый претендент на звание секс-символа. Например, перекрасив волосы в блонд, им вполне мог бы стать Сергей Лазарев, рассказал Басков.

Ранее австралийские власти ввели ограничения против российских артистов. Среди них оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Филипп Киркоров Музыка Сергей Лазарев Николай Басков

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