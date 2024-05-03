Лидер «Коррозии металла» заявил, что после облавы у него украли вещей на 1 млн рублей

«У группы сотрудниками пятого отделения полиции Нижнего Новгорода и УФСБ по Нижнему Новгороду было похищено шесть бутылок элитной водки, три бутылки шампанского Moet», - заявил артист.

Он отметил, что также пропали два инструмента - шестиструнная бас-гитара за 300 тысяч рублей и акустическая гитара за 420 тысяч. Еще конфисковали деньги у продавца билетов - это 200 тысяч, продавщицы мерча - около 150 тысяч.

«Конфискованы два баула с мерчем группы больше, чем на 300 тысяч: балахоны, майки и так далее, а также концертные и театральные баннеры группы на 20 тысяч», - признался Троицкий.

По его словам, драгоценностей и денег лишились некоторые посетители мероприятия. Люди в масках обыскивали гостей.

Концерт группы «Коррозия металла» сорвали полицейские Нижнего Новгорода. Они ворвались в здание и задержали артистов. Причиной таких действий стали претензии к символике на одежде исполнителей. После случившегося Паук заявил, что состав приостановил свою деятельность.