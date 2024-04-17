Лидер группы «Звери» подарил билет на концерт ростовской пенсионерке

По словам певца, он заметил пенсионерку на рынке, когда она шла с тележкой с ветками и мусором. Билык хотел ее сфотографировать. Женщина заметила его и попросила его помочь. Между ними завязался разговор.

Лидия Петровна поделилась, что занимается написанием книг. В свою очередь, Билык рассказал о своей музыкальной карьере и в знак признательности предложил ей бесплатный билет на концерт своей группы.

Пенсионерка пришла на мероприятие. Музыкант рассказал удивительную историю их знакомства на сцене, в этот момент камеры сняли женщину и показали ее на большом экране.

Ранее общественники попросили Генпрокуратуру проверить Рому Зверя на финансирование ВСУ. Мать артиста - русская, а отец - с Украины.