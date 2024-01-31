Лидер группы «Би-2» прибыл в Израиль
Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (псевдоним — Лева Би-2) прибыл в Израиль. Об этом сообщил «360» источник.
*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.
*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.
Улицкой позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она разговаривала с пранкерами по видеосвязи. «Чиновник» попросил писательницу высказаться о своем отношении к добровольцам СВО.
«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на [какой бы то ни было конфликт], а тем более с Украиной», - ответила она.
Российская писательница прокомментировала позицию некоторых коллег. Например, заявила, что Захар Прилепин давно отрекся от звания человека. Улицкая сказала, что знала десятки литераторов, разделивших ее точку зрения, и ни одного - мнение этого автора.
Улицкая уехала в Берлин. Она заявила, что в России не перестали продавать ее книги, но выставили на прилавки в запечатанном виде. Гонорары, по ее словам, «идут на Украину». В Германии писательнице присудили премию Ремарка.
В 2019 году она выступала против решения правительства Украины объявить украинский государственным языком. Улицкая назвала этот шаг неразумным, ведь жители страны говорили по-русски.
Народную артистку госпитализировали в середине января. Журналисты выяснили, что лечение дало хороший результат, и она почувствовала себя лучше. Валентине Талызиной прописали препараты железа, средства для профилактики кровотечений и отпустили домой.
Поклонники узнали о госпитализации 89-летней актрисы 22 января. Она заявила «360», что чувствовала себя нормально, и подтвердила диагноз - бронхиолит.
О проблемах со здоровьем Валентины Талызиной стало известно ровно через год после слухов о ее обмороке в день рождения.
Дочь актрисы опровергла информацию и заявила, что она встретила праздник на сцене. Сама артистка заявила «360», что вызывала скорую помощь , но не теряла сознание. У нее резко упала температура тела.
Впрочем, интернет-пользователи наряд девушки не оценили. Видео юной певицы собрало большое количество дизлайков.
В мае прошлого года общественники потребовали отменить концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в Краснодаре из-за их позиции по специальной военной операции. С такой инициативой выступил глава Екатеринодарского отделения общества «Царьград» Никита Изюмов. Ранее Леонид Агутин выступал с критикой спецоперации.
Авторы канала напомнили, что сама Варум в молодости выступала и в более откровенных нарядах.
Агент Димы Билана сообщил, что ближайшие шоу певца состоятся 14 и 15 февраля в Crocus City Hall, а за ними последуют выступления в регионах. Тур продлится до 19 апреля. Джиган планирует спеть в московском клубе «Заварка» 8 марта. Для участников откровенной вечеринки наступила «оттепель», отметило издание.
«Лолита тоже весной покатается по стране. В конце марта ее ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются концерты в Томске, Красноярске и Иркутске. В основном, билеты стартуют от двух тысяч рублей», - уточнили «Известия».
Если кто и пострадал больше всего от последствий «голой» вечеринки, то это Филипп Киркоров, потери которого от отмены концертов составили порядка 50 миллионов рублей. При этом неизвестно, будет ли он участвовать на трех концертах в этом году.
Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение , в том числе за участие в «голых» вечеринках и подобных мероприятиях