Лидер группы «Би-2» прибыл в Израиль

Единственным мотивом добровольно участвовать в спецоперации могло стать отсутствие работы, заявила писательница Людмила Улицкая. Она стала героиней очередного розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Запись разговора опубликовали в Telegram-канале «Вован и Лексус».

Улицкой позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она разговаривала с пранкерами по видеосвязи. «Чиновник» попросил писательницу высказаться о своем отношении к добровольцам СВО.

«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на [какой бы то ни было конфликт], а тем более с Украиной», - ответила она.

Российская писательница прокомментировала позицию некоторых коллег. Например, заявила, что Захар Прилепин давно отрекся от звания человека. Улицкая сказала, что знала десятки литераторов, разделивших ее точку зрения, и ни одного - мнение этого автора.

Улицкая уехала в Берлин. Она заявила, что в России не перестали продавать ее книги, но выставили на прилавки в запечатанном виде. Гонорары, по ее словам, «идут на Украину». В Германии писательнице присудили премию Ремарка.

В 2019 году она выступала против решения правительства Украины объявить украинский государственным языком. Улицкая назвала этот шаг неразумным, ведь жители страны говорили по-русски.