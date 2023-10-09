Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт
Известный музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда, из-за чего ближайшие концерты коллектива перенесли на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба группы.
«Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре этого года. Сейчас он начал проходить обязательный курс реабилитации, который продлится до декабря», - указали в сообщении В связи с ситуацией концерты ДДТ, запланированные в ближайшее время, пройдут в 2024 году. Более подробно по дате переноса выступления в каждом городе можно узнать на сайте группы.
«Приобретенные билеты не требуют обмена и действительны на новые даты. Зрители, которые не смогут посетить выступление, могут сдать их в официальных кассах», - добавили в пресс-службе ДДТ.
Источник из окружения Шевчука рассказал Telegram-каналу «Подъем», что музыкант находится в хорошем состоянии, но вынужден пройти лечение.
В декабре Верховный суд Башкирии оштрафовал Шевчука на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации армии.