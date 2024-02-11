11 февраля 2024, 05:47

«Лицо резала». Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты

РИА «Новости»
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Актриса Татьяна Васильева не скрывает, что обращалась к хирургам и косметологам для улучшения своей внешности. В программе «Хватит слухов!» она рассказала, как борется с морщинами в свои 76 лет.

«Все делала - лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю - филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (возраст - прим. ред), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», - заявила Васильева.

Однажды у звезды случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой она заболела, поэтому выпила много лекарств. Но оказалось, препараты в день операции принимать нельзя. Из-за этого у артистки началось кровотечение.

«Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал», - заявила актриса.

Ранее хирург Мадина Байрамукова предположила, что Татьяне Васильевой делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Эксперт отметила, что артистка делала косметологические процедуры в то время, когда это еще не было таким популярным.

Татьяна Васильева Пластические операции Красота
11 февраля 2024, 04:26
Яна Поплавская взъелась на Киркорова после слухов о его возвращения на ТВ
РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская раскритиковала певца Филиппа Киркорова после новостей о его возвращения на телевидение. Свое мнение она написала в Telegram-канале.

В публикации звезда раскритиковала шоу «Маска», в котором снялся вокалист. В программе артист выступает в качестве члена жюри.

«Телезритель до сих пор [в шоке] от наличия Ани Лорак на этом канале, теперь его решили добить возвращением героя „голой“ вечеринки, который так настойчиво теребил лацканы пиджака пресс-секретаря президента», - сказала артистка, перед этим назвав Киркорова голым «королем».

Поплавская задалась вопросом, почему среди 146 миллионов человек не могут найти «замену этому голубому бриллианту». По мнению актрисы, сценаристы передачи «не захотели искать».

Ранее Поплавская заявила, что певица Алла Пугачева попыталась обмануть россиян. Она отметила, что вокалистка всегда пыталась все выставить напоказ.

Филипп Киркоров Телевидение Ток-шоу
10 февраля 2024, 23:01
«Нелегко». Иосиф Пригожин рассказал о состоянии Киркорова во время бойкота на ТВ
РИА «Новости»
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Российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певцу Филиппу Киркорову трудно из-за долгого отсутствия на сцене. Свое мнение он высказал сайту mk.ru.

По его словам, Киркоров привык сниматься на телевидении. Долгий перерыв может быть болезненным для него.

«Я понимаю, насколько ему, наверное, нелегко. Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» - сказал Пригожин.

Помимо этого продюсер объяснил, почему певец пришел на «голую» вечеринку, устроенную блогером Анастасией Ивлеевой - она снялась в его музыкальном видео, а потом позвала на свое мероприятие. Вокалист является порядочным человеком и не мог отказать Ивлеевой, ведь она потратила время на съемку в клипе артиста.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу «Маска» Киркоров останется на месте председателя жюри. По данным журналистов, на съемки он пришел в новом образе и решил отказаться от ярких страз и эпатажных нарядов.

Музыкальные клипы Филипп Киркоров Телевидение Иосиф Пригожин
10 февраля 2024, 21:55
Российского певца Ираклия Пирцхалаву снова не пустили в Молдавию
РИА «Новости»
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Российского вокалиста Ираклия Пирцхалаву не пустили на территорию Молдавии. Об этом сообщил местный телеканал ТВ-5.

Исполнитель хотел спеть на праздничных мероприятиях в Орхее, где ранее прошли выборы мэра, на которых одержала победу представитель оппозиции Татьяна Кочу.

Как заявили в пограничной полиции, визит артиста не соответствовал условиям въезда в государство. По мнению самого вокалиста, причина произошедшего носит политический характер.

Это уже не в первый раз, когда Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию. В декабре прошлого года певец пытался въехать в эту страну, однако потерпел неудачу. С 22 по 23 декабря 2023 года пограничная полиция государства отказала во въезде 39 гражданам. Как отмечали в ведомстве, все они не имели разрешения на пересечение границы. При этом неизвестно, есть ли Пирцхалава в их списке.

Молдавия Полиция
10 февраля 2024, 16:59
«Главная ценность — свобода». Лева Би-2 опубликовал кадры из тайской тюрьмы
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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2)* выложил в Instagram** кадры из тайской тюрьмы. Он сопроводил видео и фото заявлением о том, что «главной ценностью „Би-2“ была и остается свобода».

Судя по кадрам, одно помещение делят десятки заключенных, кроватей в камерах не видно. На опубликованном фото Бортник* сидит прямо на полу в одних шортах. На другой фотографии он пародирует «Джентльменов удачи».

Тайская миграционная служба после концерта на Пхукете 24 января вменила «Би-2» нарушение законодательства королевства. Музыкантов задержали, оштрафовали, затем выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль. Егор Бортник* признал вину в нарушении законов Таиланда, но отметил, что задержание было неожиданным и не поддавалось логике.

Как пояснила «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова , группа неправильно оформила визы. Министерство предложило коллективу встретиться с российским консулом , но получило отказ.

* признан иностранным агентом в России.

** принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

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