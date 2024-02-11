«Лицо резала». Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты

«Все делала - лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю - филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (возраст - прим. ред), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», - заявила Васильева.

Однажды у звезды случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой она заболела, поэтому выпила много лекарств. Но оказалось, препараты в день операции принимать нельзя. Из-за этого у артистки началось кровотечение.

«Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал», - заявила актриса.

Ранее хирург Мадина Байрамукова предположила, что Татьяне Васильевой делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Эксперт отметила, что артистка делала косметологические процедуры в то время, когда это еще не было таким популярным.