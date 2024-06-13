13 июня 2024, 16:33

«Лицемерие зашкаливает». Пригожин отреагировал на объявление в розыск Лазаревой

Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал объявление в розыск телеведущей Татьяны Лазаревой*. Его слова передал Telegram-канала «Звездач».

«Они [иноагенты] не вызывают у меня ни одобрения, ни уважения, только негодование. <…> Я вообще отношусь к таким людям очень осторожно, потому что их лицемерие абсолютно зашкаливает», - поделился продюсер Он добавил, что у занятых делами людей нет времени на сплетни и интриги, а уехавшие из России артисты только этим и занимаются. Пригожин сравнил их со «старыми бабками», которые щелкают семечки во дворе.

«Многие, которые уехали, там на уровне попрошаек. А то, что вы поливаете свой народ - это скотство», - подчеркнул он.

Продюсер посоветовал обращать меньше внимания на иноагентов, так как самое страшное - это забвение.

Об объявлении в розыск Лазаревой* также высказалась актриса Яна Поплавская. По ее мнению, уехавших из России артистов губит злоупотребление алкоголем.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Иосиф Пригожин Иноагенты Шоу-бизнес
13 июня 2024, 13:21
«Время уголовных дел настало». Поплавская раскрыла, что губит уехавших из России артистов
Global Look Press
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Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость об объявлении в розыск телеведущей Татьяны Лазаревой*. В своем Telegram-канале она поделилась мнением о том, что губит уехавших из России артистов-иноагентов за границей.

«Мне кажется, всех этих сбежавших губит непомерное количество употребляемого алкоголя. Что Лазареву*, что [актрису Яну] Троянову**, что [актера Дмитрия] Назарова с его супругой», - написала артистка.

По мнению Поплавской, тело и душу может спасти только трезвый взгляд на жизнь. Она добавила, что для таких артистов объявление иностранным агентом оказалось недостаточно, поэтому сейчас «настало время уголовных дел».

Ранее Троянова** поддержала призыв убивать русских людей , в том числе и детей. Кроме того, артистка заявила, что именно родная страна сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Алкоголь Россия Иноагенты
13 июня 2024, 13:00
Ирина Аллегрова объявила себя Родиной-матерью
Global Look Press
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Певица Ирина Аллегрова после праздничного концерта ко Дню России на Красной площади назвала себя Родиной-матерью. Она повторила свой образ с фестиваля «Песня года — 85», сообщило издание «Комсомольская правда».

Певица Ирина Аллегрова после праздничного концерта ко Дню России на Красной площади назвала себя Родиной-матерью. Она повторила свой образ с фестиваля «Песня года - 85», сообщило издание « Комсомольская правда ».

«Я, как Родина-мать, выходила на сцену вся в белом и стояла на одном месте», - поделилась артистка.

Певица вышла на сцену в белом хлопковом платье с кружевными вставками. Похожий наряд был на ней во время телевизионного фестиваля эстрадной песни «Песня года» в 1985 году.

На концерте Аллегрова исполнила композицию «Голос ребенка» вместе с детским ансамблем «Домисолька».

Ранее исполнительница разнесла участников шоу «ВИА Суперстар». Артистке не понравилось исполнение ее хитов.

Концерты Песни Россия Музыка
13 июня 2024, 12:41
«Даже слушать не захотела». Стало известно о попытках помирить Успенскую и Киркорова
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин пытался разрешить конфликт между певицей Любовью Успенской и народным артистом России Филиппом Киркоровым. Об этом изданию StarHit рассказал адвокат Александр Добровинский.

По словам звездного юриста, ему позвонил Пригожин и рассказал о своих попытках помирить звезд российской эстрады. Продюсер заявил, что всегда выступал за мир внутри шоу-бизнеса. С призывом «зарыть топор войны» он обратился к Успенской, однако в ответ получил лишь оскорбления.

«Видимо, очень нужен пиар - поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно», - поделился Добровинский.

Конфликт Киркорова с Успенской возник после того, как она обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Артист заступился за врача, а певица назвала его «женоненавистником».

Тогда Киркоров подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.

Адвокаты Филипп Киркоров Россия Любовь Успенская Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
13 июня 2024, 12:16
Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта
Global Look Press
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Участники КВН во время разминки в ответ на вопрос генерального директора Первого канала Константина Эрнста предложили ему вернуть в эфир вечернее шоу телеведущего Ивана Урганта. Выпуск телеигры с этим моментом опубликовали на сайте канала.

«Давайте вернем „Вечернего Урганта“ и со старым ведущим», - сказал представитель команды «Флэш-Рояль».

Зал зааплодировал после слов юмориста. Сам гендиректор Первого канала поставил коллективу высший бал.

Блогер Вадим Манукян в беседе с изданием «Абзац» предположил, что таким образом Эрнст рекламирует Урганта, так как ведущий очень нужен Первому каналу.

«Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в свое время приносил довольно высокие рейтинги. Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остается прибегнуть к этому варианту», - предположил он.

По его мнению, зрители не хотят видеть телеведущего в эфире. Блогер призвал Эрнста прислушаться к запросам и перестать продвигать через КВН свои желания.

Ранее в Нидерландах возмутились выступлению Урганта и телеведущего Владимира Познера. Члены парламента потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений.

Первый канал Рейтинги Иван Ургант Телевидение

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