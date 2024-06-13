«Лицемерие зашкаливает». Пригожин отреагировал на объявление в розыск Лазаревой

«Они [иноагенты] не вызывают у меня ни одобрения, ни уважения, только негодование. <…> Я вообще отношусь к таким людям очень осторожно, потому что их лицемерие абсолютно зашкаливает», - поделился продюсер Он добавил, что у занятых делами людей нет времени на сплетни и интриги, а уехавшие из России артисты только этим и занимаются. Пригожин сравнил их со «старыми бабками», которые щелкают семечки во дворе.

«Многие, которые уехали, там на уровне попрошаек. А то, что вы поливаете свой народ - это скотство», - подчеркнул он.

Продюсер посоветовал обращать меньше внимания на иноагентов, так как самое страшное - это забвение.

Об объявлении в розыск Лазаревой* также высказалась актриса Яна Поплавская. По ее мнению, уехавших из России артистов губит злоупотребление алкоголем.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.