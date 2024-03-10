Лейбл «Джем» будет судиться с Малаховым из-за песни «Два кусочека колбаски»

По данным издания, права на композицию группы «Комбинация» «Два кусочека колбаски» принадлежат музыкальному издательству более 20 лет.

По этой причине представители «Джема», увидев, как звезды эстрады поют их хит на федеральном телеканале, решили подать иск о защите авторских прав.

Mash уточнил, что на лейбл также подписаны группа «Руки вверх», Лада Дэнс, Дмитрий Маликов и другие популярные звезды.

Ранее актер Михаил Мамаев обвинил операторов шоу «Привет, Андрей» в том, что они не пустили его на съемки программы в кепке с флагом России. Позже телеведущий Андрей Малахов опроверг обвинения, опубликовав фотографии с передачи, на которых Мамаев сидел в бейсболке с триколором.