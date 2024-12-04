04 декабря 2024, 23:43

Левкин из «На-на» перед смертью развеял миф о Пугачевой

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева не имела большого влияния на шоу-бизнес в 90-е годы. Бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин сообщил об этом незадолго до смерти в интервью журналу «7 Дней».

Музыкант пересекался с примадонной на концертах и мероприятиях. Пугачева произвела на него хорошее впечатление, несмотря на эксцентричный характер. Левкин подтвердил, что певица имела фаворитов и помогала им, но не согласился с тем, что она могла закрыть кому-то путь на сцену.

«Влияние она определенно имела, но я бы не стал утверждать, что она прямо-таки перекрывала кому-то кислород», - сказала он.

Левкин умер на 58-м году жизни от рака лимфатической системы. Он прошел химиотерапию и пересадку костного мозга, но не смог побороть болезнь. Продюсер и композитор Бари Алибасов заявил, что музыкант внес большой вклад в развитие «На-на», но после ухода не смог сделать сольную карьеру.

Алла Пугачева Шоу-бизнес
03 декабря 2024, 11:54
«Вынимали из реанимации». МакSим рассказала о борьбе с алкоголизмом
РИА «Новости»
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Известная певица Марина Абросимова (МакSим) заявила, что в лечении от алкогольной зависимости ей помогли высшие силы. Об этом исполнительница рассказала в интервью комику Павлу Воле на телеканале ТНТ.

МакSим отметила, что перепробовала множество способов завязать с привычкой, однако большинство из них оказались бесполезны.

«Господь Бог помог мне. Меня вынимали из реанимации, перепробовали всевозможные варианты вшиваний и кодировок, после этого не действовало ничего», - сказала она.

Певица ранее отрицала алкогольную зависимость, но серия неудачных выступлений заставила поклонников подозревать ее в злоупотреблении спиртными напитками.

Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где прошла лечение от алкогольной зависимости.

Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, решение приехать в рехаб добровольно стало для нее огромным шагом.

Алкоголь Певица МакSим
03 декабря 2024, 03:40
Волочкова поздравила маму с днем рождения после обвинений в «разводах»
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова посвятила теплые слова своей матери, которая 2 декабря отметила день рождения. Танцовщица опубликовала совместные снимки на странице в социальной сети Instagram*.

«Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе, стойко и с честью», - написала она.

По словам балерины, ее мать отмечает свой праздник в кругу друзей в Петербурге, включая музыканта и создателя всех костюмов шоу балерины Владимира Козырева. Сама же артистка поздравила ее по телефону.

Многих россиян удивила внезапная смена настроения Волочковой, которая недавно высказывалась в адрес матери совершенно в другом ключе. Артистка уверяла, что Тамара Владимировна всегда «разводила» ее с мужчинами, в том числе с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Ранее Волочкова удивила россиян новым образом с роскошными длинными волосами. Преображение было таким удачным, что даже хейтеры артистки не удержались от комплиментов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
29 ноября 2024, 20:56
Мишин покинул пост генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion после обысков
РИА «Новости»
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Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин покинул компанию. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в Kion. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто - я принял решение закончить карьеру в индустрии», - написал Мишин.

Продюсер рассказал, что из 45 лет его трудового стажа 35 прошли в медиа. Он выразил надежду, что в его жизни больше не будет «никаких больших медийных проектов». При этом Мишин заявил, что, возможно, станет «писать, придумывать».

Ранее, 21 ноября, стало известно, что в его доме прошли обыски. По данным источника РИА «Новости», силовики нашли у продюсера сверток с неизвестным, предположительно, запрещенным веществом. Однако изначально правоохранители начали проверку по делу о пособничестве украинским террористам.

Чем известен Игорь Мишин, ранее напомнил 360.ru.

Журналистика Кино Соцсети
28 ноября 2024, 22:15
Певец Майданов назвал поколение 20-30-летних потерянным
Unsplash
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Поколение 20-30-летних людей — потерянное. Такое заявление сделал певец Денис Майданов, чьи слова привело Ura.ru.

Артист выступил во время круглого стола, участники которого обсуждали включение патриотических песен в школьную программу.

«Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», - заявил исполнитель.

По его словам, нужно подумать о том, чтобы через детей работать с родителями. Современное поколение воспитывается с другими ценностями, навязанными Голливудом и Instagram*.

Волонтерам в Серпухове ранее вручили премии за воспитание молодежи. Награждение состоялось в Доме Русского зарубежья имени Солженицына.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Поколение 20-30-летних людей - потерянное. Такое заявление сделал певец Денис Майданов, чьи слова привело Ura.ru.

Дети Голливуд Instagram Артисты

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