Лев Лещенко заявил, что хотел бы спеть с Дуа Липой

«Мое желание ни о чем не говорит, к сожалению. Я бы хотел спеть с Дуа Липой! Но она же меня не приглашает (смеется)», - сказал артист.

Он пояснил, что по этой причине исполняет песни со своими знакомыми, с теми, кто расположен к нему. Певец уточнил, что отвечает согласием на предложения, если они интересные.

Лещенко также выделил рэпера Loc-Dog, отметив, что у него множество смысловых песен именно в поэтическом плане.

Недавно 82-летний Лещенко признался, что начал задумываться об уходе со сцены. Он добавил, что в силу возраста стало тяжело давать сольные концерты. При этом предложений поступает много.