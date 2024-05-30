«Лети на небо, девочка». Кудрявцева посвятила пост Заворотнюк

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Актриса умерла в ночь на 30 мая от рака головного мозга. Трагическую новость подтвердила ее дочь Анна.

Коллеги выражают соболезнования семье Заворотнюк и вспоминают, какой была актриса. Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина назвала артистку целеустремленным и трудолюбивым человеком.

«Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная - запомню тебя такой», - написала она.

Телеведущая опубликовала архивную фотографию с Заворотнюк. Судя по кадру, это селфи, сделанное Кудрявцевой в домашней обстановке.