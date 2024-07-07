«Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять - и Валерия сядет на стакан», - рассказал продюсер.

Дробыш отметил, что в одно время Валерия вообще ничего не пила, а сейчас ему кажется, что их дружба делает ее человеком. При этом композитор добавил, что считает артистку «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки». И все эти милые слабости только добавляют ей очарования, делают более живой и понятной для окружающих.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов назвал звезд российского шоу-бизнеса, аккаунты которых могут заблокировать на YouTube из-за патриотической позиции. В их число вошла и Валерия.