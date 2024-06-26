26 июня 2024, 18:09

Лещенко рассказал о службе в Германии в одно время с Пресли

Global Look Press
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что проходил службу в армии в Германии одновременно с американским исполнителем рок-н-ролла Элвисом Пресли. Своими воспоминаниями певец поделился с «Газетой.Ru».

Лещенко уточнил, что его армейская служба началась с танковых войсках, а после его приняли в ансамбль песни и пляски. Вмести они много гастролировали по ГДР.

«В какой-то момент кто-то из ребят сказал мне, что сейчас в Берлине - на той стороне за Бранденбургскими воротами - проходит службу Элвис Пресли. Он действительно там служил в 1962–1963 годах, а я с 1961-го по 1964-й», - рассказал артист.

По словам Лещенко, певец служил не как обычные солдаты, уточнив, что тот жил не в казарме, а в съемном доме. В те времена артист как раз интересовался рок-н-роллом.

Он добавил, что встретиться с Пресли ему так и не удалось.

Ранее Лещенко выразил готовность спеть дуэтом с британской поп-певицей Дуа Липой. Однако это только желание, пока артист исполняет хиты со своими знакомыми.

Концерты Армия Лев Лещенко
26 июня 2024, 17:41
Самая главная тайна. Видео с поющей хит Алсу Решетовой завирусилось в Сети
РИА «Новости»
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В Сети активно распространяют ролик, на котором модель Анастасия Решетова исполняет хит Алсу. О видео вспомнили после слухов о романе знаменитости с бывшим супругом певицы Яном Абрамовым, сообщил портал spltnk.

Ролик снимали три года назад в Дубае. На кадрах видно, как Решетова включила на телефоне композицию Алсу «Весна» и начала подпевать, делая вид, что держит микрофон.

Модель изящно двигалась под хит певицы в облегающем платье бежевого цвета.

«Обычно это находится в личном архиве», - подписала ролик она.

По данным издания, некоторые пользователи Интернета предположили, что девушки не соперницы, а просто повышают свою популярность за счет скандала.

«Давно забыли слегка певицу Алсу и бывшую Тимона Настю. А тут такой шанс для обеих», - написал один из комментаторов.

При этом Алсу заявила, что не будет обсуждать публично девушек бывшего мужа. По словам певицы, она не желает опускаться до этого уровня.

Алсу Модели Интернет Скандалы Отношения Видео Громкие разводы
26 июня 2024, 17:10
Собчак рассказала, как Дженнифер Лопес обманом вынесла туфли из московского бутика
Global Look Press
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак решила обнародовать историю, связанную с приездом певицы Дженнифер Лопес в Москву. В своем Telegram-канале она рассказала, как артистка обманным путем забрала обувь из столичного бутика.

По словам Собчак, во время поездки в Москву в 2012 году Лопес побывала в модном магазине, расположенном в Столешниковом переулке.

Представитель бутика Айсель Трудел предложила певице забрать несколько пар обуви бесплатно, но при условии, что она купит вещи определенного бренда.

Согласившись, артистка приобрела множество обновок. Однако днем позже помощница певицы вернула в бутик все до единой покупки.

«А Лопес улетела восвояси с бесплатными лубутэнами», - добавила Собчак.

На днях Лопес летела в Париж в самолете в экономклассе после отмены тура. Артистка из-за проблем в личной жизни отправилась в отпуск в одиночестве.

Мода Ксения Собчак Шоу-бизнес Дженнифер Лопес
26 июня 2024, 16:50
«Пора оставить старушку в покое». Соседов высказался о Ротару
Global Look Press
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Музыкальный критик Сергей Соседов призвал оставить певицу Софию Ротару в покое. Своим мнением об артистке он поделился в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что Ротару вряд ли появится на фестивале «Славянский базар».

«Соня там много раз уже была, она уже все-таки в годах, пора старушку оставить в покое. Она уже свое сказала, пора и честь знать, всему свое время», - заявил он.

Ранее бывший гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал журналистам, что Ротару в свое время была патриотом СССР. Однако после смерти мужа музыканта Анатолия Евдокименко изменила свое отношение к России.

Тем временем участники движения «Ветераны России» направили запрос в генпрокурору с просьбой забрать особняк Ротару и проверить ее на финансирование украинских боевиков. Также они потребовали установить, на каком основании певица купила недвижимость.

Концерты Фестивали Шоу-бизнес София Ротару
26 июня 2024, 16:26
Актриса из «Дневника памяти» столкнулась с болезнью своей героини
Global Look Press
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У обладательницы «Оскара», 94-летней актрисы Джины Роулендс обнаружили болезнь Альцгеймера. Об этом изданию Entertainment Weekly сообщил сын артистки, режиссер Ник Кассаветис.

«Я попросил маму сыграть старшую Элли [в фильме „Дневник памяти“], и мы много времени говорили о болезни Альцгеймера и хотели быть точными в этом, и теперь, последние пять лет, она страдает болезнью Альцгеймера. У нее полное слабоумие. И это такое безумие», - поделился он.

Кассаветис снял мелодраму «Дневник памяти» с актерами Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Роулендс сыграла взрослую героиню, страдающую от деменции.

В интервью актриса признавалась, что ее мать также болела Альцгеймером. Роулендс согласилась принять участие в съемках, потому что режиссером был ее сын.

Ученые научились предсказывать деменцию за годы до первых симптомов. В этом им способны помочь магнитно-резонансная томография (МРТ) и искусственный интеллект.

Болезни Фильмы Актеры

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