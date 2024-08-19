Лещенко получил от властей лекарство от редкой болезни на 1,8 миллиона рублей

По данным издания, врачи диагностировали 82-летнему певцу смертельно опасное заболевание - транстиретиновый амилоидоз. Эта болезнь развивается из-за мутации гена белка транстиретина в организме. У человека появляются различные расстройства и проблемы с сердцем.

Авторы статьи уточнили, что Лещенко как пенсионер смог получить редкое лекарство за бюджетные деньги, так как размер пенсии певца составляет 30 тысяч рублей.

Сейчас артист проходит второй курс терапии. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, Лещенко не приостановил концертную деятельность. Одно его выступление стоит до трех миллионов рублей. Также певец продолжает заниматься бизнесом.

Весной Лещенко признавался, что с возрастом ему стало сложнее выступать. По словам исполнителя, предложений поступает много, но он старается дозировать концерты, чтобы не надоедать ни себе, ни публике.