19 августа 2024, 14:15

Лещенко получил от властей лекарство от редкой болезни на 1,8 миллиона рублей

РИА «Новости»
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Народный артист России Лев Лещенко получил за счет государства лекарственный препарат, стоимость которого составляет около 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, врачи диагностировали 82-летнему певцу смертельно опасное заболевание - транстиретиновый амилоидоз. Эта болезнь развивается из-за мутации гена белка транстиретина в организме. У человека появляются различные расстройства и проблемы с сердцем.

Авторы статьи уточнили, что Лещенко как пенсионер смог получить редкое лекарство за бюджетные деньги, так как размер пенсии певца составляет 30 тысяч рублей.

Сейчас артист проходит второй курс терапии. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, Лещенко не приостановил концертную деятельность. Одно его выступление стоит до трех миллионов рублей. Также певец продолжает заниматься бизнесом.

Весной Лещенко признавался, что с возрастом ему стало сложнее выступать. По словам исполнителя, предложений поступает много, но он старается дозировать концерты, чтобы не надоедать ни себе, ни публике.

Болезни Лекарства Концерты Лев Лещенко Шоу-бизнес
19 августа 2024, 14:43
Нюша впервые после развода вышла на публику с дочерью
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Поп-исполнительница Анна Шурочкина, известная как Нюша, появилась на концерте вместе со своей пятилетней дочкой. Видео с мероприятия она разместила в социальной сети Instagram*.

Накануне артистка приняла участие в фестивале «Вельвет Фест» в саду «Эрмитаж». За кулисами Нюшу ждала ее дочка.

Во время выступления певица решила вывести ребенка на сцену и представить зрителям. Девочка поприветствовала публику, пожелала благополучия и ушла под аплодисменты.

«Привет, Москва! Я желаю вам всего хорошего и очень рада, что все вы пришли на мамин концерт», - произнесла дочка артистки.

Весной Нюша публично объявила о разводе с мужем , бизнесменом Игорем Сивовым. Пара воспитывает дочку и сына. PR-директор предпринимателя Мария Редекоп рассказала, что после расставания дети останутся жить в Дубае.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Фестивали Москва Певица Нюша
18 августа 2024, 19:30
Названа дата прощания с погибшей актрисой Малого театра
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Церемония прощания с трагически погибшей 37-летней актрисой Екатериной Васильевой состоится в Москве во вторник, 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены», - указали в учреждении культуры.

О смерти Васильевой стало известно 15 августа. Причину ухода из жизни артистки коллектив театра не назвал, указав, что с ней произошел несчастный случай.

Позже появилась версия, что трагедия случилась в столичном метро. По данным kp.ru , молодая женщина упала с платформы на станции «Первомайская» и попала под поезд. Она скончалась от тяжелых травм.

Актриса была уроженкой Белоруссии, недавно у нее родилась дочь. Екатерина Васильева училась у бывшего художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.

Театры Актеры Москва
18 августа 2024, 04:38
«Было очень страшно». Гитарист группы «Мираж» — о концерте в Батуми
Unsplash
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Группа «Мираж» в прошлом имела такую популярность, что зрители на концертах сносили сцену. В одном из таких случаев пострадали люди, рассказал гитарист Алексей Горбашов «Московскому комсомольцу».

Концерт группы в Батуми в 1990 году устроили на стадионе. Горбашев сообщил, что он едва не закончился трагически, ведь зрители снесли установленную на поле сцену.

«В какой-то момент зрители буквально хлынули с трибун на поле и в прямом смысле слова снесли ее вместе с оборудованием. Началась давка, в результате которой появились пострадавшие. Смотреть на происходящее было очень страшно», - сказал он.

Другой похожий случай произошел с группой в одном из городов Казахстана. Но тогда, по словам Горбашева, обошлось без травм.

«Мираж» снова стал популярным после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Песня «Новый герой» вошла в чарты, и группа отыграла втрое больше концертов.

Грузия Музыка Шоу-бизнес
17 августа 2024, 22:16
«Я себя не на помойке нашла». Бакальчук впервые рассказала об абьюзе со стороны мужа
РИА «Новости»
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Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила мужа Владислава в многолетнем эмоциональном насилии. Она объяснила причину громкого развода в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Бакальчук призналась, что проблемы в семье появились давно. Сказалось, например, то, что последние два года муж стал много времени проводить за пределами дома. Родственники убеждали ее в том, что нельзя выстраивать свою жизнь вокруг одного человека, но долгое время она не слушала их.

«Точка невозврата произошла осенью прошлого года. Была не очень приятная сцена дома. Мне были брошены в лицо ужасные слова, и я просто поняла, что я себя не на помойке нашла, я не потерплю к себе такого отношения», - рассказала бизнесвумен.

По ее словам, Владислав и раньше вел себя непочтительно. Например, если на празднике ему что-то не нравилось, гостям приходилось разойтись по домам.

«Много было моментов, которые [можно назвать] эмоциональными качелями, абьюзивным таким поведением, но я его все-таки любила. <…> Было много чего, что правильный мужчина не должен позволять себе делать ни по отношению ни к жене, ни к детям, ни к матери своей жены», - сказала женщина.

Татьяна с детьми и матерью переехала в новый дом. Она заверила, что не запрещала мужу видеться с детьми.

О разводе четы стало известно в июле. Владислав Бакальчук публично пожаловался главе Чечне Рамзану Кадырову на якобы происходивший рейдерский захват Wildberries и уход Татьяны Бакальчук из семьи.

Семья Громкие разводы Домашнее насилие Татьяна Бакальчук Психология

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