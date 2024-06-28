Лерчек задолжала ФНС еще 12 млн рублей

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По информации издания, проверка в отношении Лерчек все еще продолжается. Так, в мае ей доначислили 23 миллиона рублей. Этот долг она уже погасила.

Новая сумма задолженности составила 12 миллионов 101 тысячу 981 рубль и 90 копеек.

Ранее блогер назвала причину развода с мужем. По ее словам, они не смогли преодолеть возникшие трудности.

Чекалина также столкнулась с проблемами в своем бизнесе. Доходы блогера упали на 176 миллионов рублей.

В марте 2023 года против семьи Чекалиных возбудили уголовные дела. Блогеров обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты.