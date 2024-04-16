Лерчек и ее муж продадут загородный дом за 150 млн рублей

Звездные супруги выставили на продажу таунхаус площадью 400 квадратных метров в престижном загородном комплексе «Ильинка» в Красногорске. Это трехэтажный дом с шестью спальнями, оформленный в светлых тонах.

По словам блогерши, именно здесь весной 2023 года прошли обыски по уголовному делу о неуплате налогов. Поэтому в феврале Лерчек заявила о намерении расстаться с домом - с ним ее связывает слишком много неприятных воспоминаний.

Муж блогера Лерчек подал иск о разделе имущества на 1,1 миллиарда рублей. Дату и время рассмотрения дела пока не назначили. Чекалина призналась в соцсетях, что решение о разводе стало самым сложным в ее жизни.