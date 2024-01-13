Лера Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста из-за алкоголя

Народный артист России Филипп Киркоров выпустил новую песню о потере друзей и распространении слухов, которую так и назвал — «Слухи». В ней он просит не судить его строго, ведь он «всего лишь человек».

Пользователи сети предположили, что таким образом исполнитель пытался высказаться по поводу своего участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, на которой он появился в откровенном наряде.

«Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег. И виновата, может, моя усталость. <…> Вы не судите, я ведь всего лишь человек», - говорится в песне.

Из-за участия в скандальной тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился ряда контрактов, его вырезали из новогодних передач и киноленты «Иван Васильевич меняет все».

Киркоров воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».

Король эстрады расстроился , что никто не стал его защищать после скандала с «голой» вечеринкой.