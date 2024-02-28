Лера Кудрявцева отправила мужа лечиться от алкоголизма

Кудрявцева сообщила, что в настоящий момент все члены ее семьи находятся на лечении в различных учреждениях. Ее дочь Маша в сопровождении няни - в санатории в Сочи. Мать Леры - в одном из пансионатов Подмосковья. А муж оказался в клинике, где врачи помогут ему бороться с пагубным пристрастием к спиртным напиткам.

«Муж - тоже в „санатории“», - написала Кудрявцева.

В январе Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа - бывшего хоккеиста ЦСКА и московского «Динамо» Игоря Макарова - из-за его пристрастия к алкоголю. Спортсмену в сентябре прошлого года исполнилось 36 лет.

Сейчас телеведущая восстанавливается после травмы колена, полученной во время съемок телешоу.

Она пожаловалась, что не знает, чем «прогневила Бога».