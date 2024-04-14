Лепс выбил телефон из рук упрямой фанатки

Конфликт со зрительницей произошел 13 апреля в Костроме, куда Лепс приехал с концертом. Во время исполнения песни «Я стану водопадом» артист встал у края сцены. После этого фанатки, сидевшие в первых рядах, достали телефоны и начали его снимать.

Когда Лепс попросил убрать гаджеты, многие перестали снимать, однако одна из поклонниц продолжала записывать видео. Певец обратился к фанатке и повторил просьбу убрать телефон, но она только придвинула гаджет к нему.

Тогда артист ударил по смартфону и тот отлетел на пол. По словам зрителей, что телефон девушки не сломался. После концерта она хвасталась, что смогла вывести Лепса из себя.

Ранее Лепс добился через суд частичной компенсации за сорванные сроки по поставкам закуски в размере 18 тысяч рублей.