04 марта 2024, 13:16

Леонтьев выдвинул условия для возвращения на российскую сцену

РИА «Новости»
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Валерий Леонтьев объявил об условиях для возобновления его выступлений на крупных площадках. Он готов петь на сцене исключительно в России и только после завершения специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash.

Артист признал, что с возрастом ему все сложнее сохранять имидж вечно молодого исполнителя. Шоу-балет и живое исполнение, к которым привыкли его поклонники, теперь дается 75-летнему Леонтьеву с трудом.

Он опасается, что за рубежом концерт не соберет полный зал, и могут возникнуть технические проблемы во время выступления. Из-за этого он даже отменил крупный концерт в Дубае. Его смутила мысль о длительной подготовке к полноформатному шоу.

Артист оставил за собой лишь возможность участия в частных корпоративных мероприятиях за рубежом. Стоимость таких выступлений начинается от 100 тысяч долларов, причем все песни исполняются под фонограмму.

В январе Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни. Певец выступил на закрой вечеринке в Дубае за 10 миллионов рублей.

Концерты Музыка Дубай
04 марта 2024, 12:32
Пригожин назвал Shaman’а достойным артистом для исполнения гимна России
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин назвал несколько имен отечественных артистов, которые подходят для исполнения гимна России. Среди них оказался Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, сообщила Teleprogramma.pro.

«Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и Shaman», - отметил Пригожин.

Продюсер также считает, что спеть гимн артисты могли бы дуэтом. К примеру, Дмитрий Билан - с Валерией или с Ларисой Долиной.

При этом продюсер пояснил, что им пока не поступало предложений спеть гимн на футбольном матче.

Ранее появилась информация об отказе певицы Полины Гагариной исполнять гимн страны на встрече сборных России и Сербии. Сама артистка назвала такие сведения слухами и враньем.

Футбол Иосиф Пригожин Shaman
04 марта 2024, 05:43
Джиган и Самойлова признались, что планируют пятого ребенка
РИА «Новости»
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Рэпер Джиган и Оксана Самойлова признались, что готовы к рождению пятого ребенка. Звездная пара рассказала об этом в беседе с Пятым каналом.

По словам исполнителя, они уже задумались об этом, причем и в доме имеется свободная комната.

«На подходе», - добавила Самойлова.

Рэпер и модель даже с полом ребенка достигли консенсуса, отметив, что хотят девочку. По их словам, если родится мальчик, то возможна конкуренция между старшим и младшим сыновьями.

Сейчас пара воспитывает троих дочерей и сына. Джиган и Самойлова вместе уже 12 лет, но семейная жизнь не обходится без скандалов, в том числе из-за загулов исполнителя.

В начале февраля пара исполнила мечту диско-бабушки Лидии Витальевны из Сыктывкара, пригласив пенсионерку в Москву.

Ранее певец Сергей Лазарев пообещал найти и оплатить Лидии Витальевне, которой особо негде жить, новое съемное жилье.

Модели Дети Музыка
04 марта 2024, 04:12
«История окончена». Соседов призвал не слушать новую песню Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». Критик Сергей Соседов призвал россиян не слушать композицию и вообще забыть имя легендарной исполнительницы. Его слова привела газета aif.ru.

«Новые песни Пугачевой слушать не хочу, не буду, мне это совсем неинтересно», - ответил музыкальный критик на вопрос журналистов.

По мнению Соседова, песенная история Пугачевой окончена, так как ей нечего сказать российским поклонникам. Он призвал проигнорировать новый альбом Примадонны, чтобы ее имя было скорее забыто.

Ранее новую песню Пугачевой оценила журналистка Ксения Собчак. Телеведущая назвала песню «прекрасной» и призналась, что слушала ее со слезами на глазах.

В пятницу, 1 марта, на стриминговых площадках вышел новый альбом Пугачевой «P.S.». Это первая пластинка певицы за последние 16 лет. В альбом вошли 20 песен, записанных во время юбилейного концерта пять лет назад, а также несколько новых композиций. Кроме того, певица пообещала «подарить» поклонникам новые песни к своему 75-летнему юбилею.

Песни Алла Пугачева
04 марта 2024, 02:28
Актер Брэдли Купер признался, что ходит голым перед 6-летней дочерью
РИА «Новости»
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Голливудский актер, продюсер и режиссер Брэдли Купер признался, что любит ходить по дому обнаженным, в том числе и при своей шестилетней дочери от модели Ирины Шейк. Об этом он рассказал на подкасте Armchair Expert.

Актер признался, что в его спальне ванна, туалет и кровать находятся в одной комнате, причем на этаже нет дверей. Со своей дочерью он общается даже тогда, когда находится в уборной.

«Мы разговариваем, когда я в туалете, а она в ванне. Что интересно - я не таким вырос. Совсем», - добавил Купер.

Ведущему Даксу Шепарду актер рассказал, что он вырос в такой семье. Его отец ходил обнаженным и принимал душ вместе с сыном.

Пока неизвестно, как относится Шейк к такой привычке Купера.

В начале года вторая режиссерская работа Брэдли Купера «Маэстро» номинировалась на звание лучшего драматического фильма в Лос-Анджелесе.

США Модели Дети Голливуд Актеры

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