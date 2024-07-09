Леониду Каневскому диагностировали рак

По данным издания, в последние годы артист страдал от боли в районе малого таза. Во время обследования медики заметили у Каневского подозрительную опухоль. Результаты анализов показали, что новообразование оказалось злокачественным. Удалять его не стали, так как угрозы здоровью нет.

Журналисты уточнили, что у актера проблемы с ногами: сниженная чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов. Все это усугубляет ситуацию со здоровьем Каневского.

Телеведущего направили к онкологу, чтобы он встал на учет и проверялся каждые два месяца.

Недавно у журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили выявили злокачественную опухоль в кишечнике. Он проходит лечение в одноместной палате онкоцентра имени Блохина. Шоумен рассказал, что его поддерживают известные артисты, включая певицу Аллу Пугачеву.