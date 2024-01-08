Леонид Агутин улетел дать концерт в Дубае и породил множество слухов

Продюсеры объяснили что съемка шоу проходила в разные дни , поэтому певцы никак не могли выступать вместе.

Также поездка Леонида Агутина в Дубай никак не связана с фестивалем «Жара», который пройдет в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. У выступления Агутина и популярного мероприятия не совпадают даты. Фестиваль начнется на следующий день после концерта.

Кроме того, никто Леонида Агутина, в отличие от других звезд российской эстрады, от показа на телевидении не отлучал. Об этом свидетельствует его выступление в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса. Новоселье по-новогоднему». Вместе с Александром ST Степановым певец представил новый вариант своего старого хита «Парень чернокожий».

Поклонникам, которые хотят посетить живые выступления Леонида Агутина, придется дождаться лета.

29 июня певец выступит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, а 29 июля зрители смогут увидеть его на Большой спортивной арене «Лужников».

В начале декабря Леонид Агутин перенес операцию по удалению блуждающего тромба. Об этом артист сам рассказал на своей странице в Instagram*. Он подчеркнул, что почувствовал недомогание дома и тут же обратился в больницу. После диагностики врачи приняли решение о срочной операции. Артист подчеркнул, что все прошло хорошо и в скором времени он снова начнет давать концерты.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.