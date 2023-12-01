Леонид Агутин рассказал, куда и почему пропала его жена Анжелика Варум

Муж артистки и по совместительству ее коллега по цеху Леонид Агутин признался, что его жена не любит публичные мероприятия и старается их не посещать. По его словам, он и сам не ходил бы на них, однако должен, потому что отвечает «за многие вещи».

Впервые за долгое время Варум вышла на сцену в ноябре этого года. Она вместе с супругом исполняла песни на концерте в Казахстане.

После начала специальной военной операции артистка в соцсетях призвала обе стороны к мирным переговорам. Вокалистка выступила против происходящего и продублировала пост на украинском языке. Потом появились слухи, что звезда с супругом покинули Россию, однако Агутин опроверг эту информацию.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике», - заявил тогда он.

Вокалист подчеркивал, что никогда не отправлял средства на нужды украинской армии.

Ранее Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен и попросила его исполнить хит «Оле-Оле».