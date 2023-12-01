01 декабря 2023, 04:47

Леонид Агутин рассказал, куда и почему пропала его жена Анжелика Варум

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Анжелика Варум редко появляется на публике последние два года. Чем сейчас занимается и как живет исполнительница хита «Городок», рассказало издание News.ru.

Муж артистки и по совместительству ее коллега по цеху Леонид Агутин признался, что его жена не любит публичные мероприятия и старается их не посещать. По его словам, он и сам не ходил бы на них, однако должен, потому что отвечает «за многие вещи».

Впервые за долгое время Варум вышла на сцену в ноябре этого года. Она вместе с супругом исполняла песни на концерте в Казахстане.

После начала специальной военной операции артистка в соцсетях призвала обе стороны к мирным переговорам. Вокалистка выступила против происходящего и продублировала пост на украинском языке. Потом появились слухи, что звезда с супругом покинули Россию, однако Агутин опроверг эту информацию.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике», - заявил тогда он.

Вокалист подчеркивал, что никогда не отправлял средства на нужды украинской армии.

Ранее Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен и попросила его исполнить хит «Оле-Оле».

Музыка
01 декабря 2023, 04:17
Черно-белый портрет Пугачевой появился на стенах в Московском театре эстрады
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На стенах в Московском театре эстрады висят портреты всех советских народных артистов, в том числе и певицы Аллы Пугачевой. Об этом «Абзацу» сообщила пресс-секретарь учреждения Карина Захарова после возмущений зрителей из-за портрета артистки в здании.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс <…> у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» - сказала она.

В материале отметили, что худрук театра Геннадий Хазанов не стал отвечать на вопрос о портрете звезды.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка после Нового года должна приехать в Россию на несколько дней. По его словам, жизнь вокалистки «настроена на Россию» и в этом нет ничего удивительного. Он также объяснил, что до этого певица приезжала на Родину для решения юридических и творческих вопросов.

Алла Пугачева Театры
01 декабря 2023, 03:59
«Пусть дорастет до меня». Успенская оценила творчество певца Shaman
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская исполнительница Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» оценила творчество певца Shaman. Она заявила, что ему еще нужно дорасти до звания легенды российской эстрады, сообщило издание News.ru.

Успенская после получения первого «Золотого граммофона» заявила, что считает себя легендой российской эстрады. Shaman по ее мнению, еще слишком мало времени на сцене.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», - отметила Успенская.

Высшей наградой артистка считает народную любовь, которую она заслужила уже давно.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев объяснил, почему многие российские исполнители отказываются выступать на одной сцене с Shaman. Все видят неискренность певца, артист является «кремлевским продуктом» и ничего не делает для армии, заявил он.

Музыка Любовь Успенская Shaman
30 ноября 2023, 13:09
Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО крипто-предпринимательницу Битмаму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Московский городской суд отклонил запрос об освобождении Валерии Федякиной, предпринимательницы, известной в сфере криптовалют как Битмама, которую обвинили в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы и оставил под стражей Федякину Валерию Сергеевну (Битмама)», - пояснили в суде.

Федякину задержали 15 сентября. На следующий день суд постановил арестовать женщину, несмотря на ее беременность. Ее обвинили в присвоении 6,7 миллиарда рублей инвестора, однако обвиняемая отрицает свою вину.

Следователи предположили, что Федякина с неустановленными партнерами организовала финансовую пирамиду. Она же рассказала, что вкладывала средства под проценты в нефтяную отрасль, однако доказательств этой версии пока не нашли.

Ранее арестовали подозреваемого в хищении криптовалюты. Предполагается, что он обманом завладел суммой, примерно равной 700 тысячам рублей.

Мосгорсуд Криптовалюты Мошенничество Москва 2023
30 ноября 2023, 10:45
«Необъяснимая ситуация». Названа причина недоверия других артистов к Shaman
Читайте нас в: Google Новости
Многие российские артисты не хотят выступать на одной сцене с певцом Shaman (Ярославом Дроновым), поскольку «видят его неискренность». Об этом заявил владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Он признался, что певца не раз приглашали на «Золотой граммофон» и программы «Русского радио».

«Но, к сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Shaman, тут же отказываются выступать. <…> Все видят неискренность этого парня», - процитировало Киселева News.ru.

По словам медиаменеджера, артист является «кремлевским продуктом» и при этом ничего не делает для армии.

«Это просто необъяснимая ситуация», - недоумевает Киселев.

Он резюмировал: нельзя «расчищать поляну для себя» в ущерб остальным.

Вокруг популярного певца ходит множество слухов, его имя часто мелькает в медиапространстве. Поговаривали о его романе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сжегший российский паспорт певец Шарлот вызвал Ярослава Дронова на дуэль. А еще недавно неизвестный от имени Shaman заявил, что заложил бомбу в московском парке.

Концерты Песни

Новости по теме