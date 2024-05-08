Легендарного гонщика Стирлинга Мосса помянули в Великобритании

Сэр Мосс скончался в апреле 2020 года в возрасте 90 лет. Однако из-за ограничений, связанных с COVID-19, его память не удалось почтить специальной церемонией. Она состоялась 8 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На мероприятии присутствовали сын гонщика Стирлинг Эллиот Мосс и невестка Хелен Джейн Мосс. Среди знаменитых гостей были барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, ведущий Grand Tour Ричард Хаммонд, глава команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер, исполнительный директор Формулы-1 Росс Браун и множество других известных личностей. Общее число присутствующих превысило 2000 человек.

У входа в аббатство выставили легендарные автомобили, включая Lotus 18, на котором Мосс выиграл Гран-при Монако 1961 года, а также Ferrari 250GT SWB, Cooper T53 Lowline, Mercedes-Benz 300 SLR.