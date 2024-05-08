08 мая 2024, 18:59

Легендарного гонщика Стирлинга Мосса помянули в Великобритании

Global Look Press
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Поминальная служба по легендарному гонщику Стирлингу Моссу состоялась в Великобритании спустя четыре года после его смерти. Об этом сообщил портал F1news.ru.

Сэр Мосс скончался в апреле 2020 года в возрасте 90 лет. Однако из-за ограничений, связанных с COVID-19, его память не удалось почтить специальной церемонией. Она состоялась 8 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На мероприятии присутствовали сын гонщика Стирлинг Эллиот Мосс и невестка Хелен Джейн Мосс. Среди знаменитых гостей были барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, ведущий Grand Tour Ричард Хаммонд, глава команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер, исполнительный директор Формулы-1 Росс Браун и множество других известных личностей. Общее число присутствующих превысило 2000 человек.

У входа в аббатство выставили легендарные автомобили, включая Lotus 18, на котором Мосс выиграл Гран-при Монако 1961 года, а также Ferrari 250GT SWB, Cooper T53 Lowline, Mercedes-Benz 300 SLR.

Лондон Великобритания Машины Формула 1
09 мая 2024, 15:27
Соловьев рассказал об эмоциях от парада Победы
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Известный телеведущий Владимир Соловьев с улыбкой рассказал о своих впечатлениях от прошедшего в Москве 9 мая парада Победы.  Эмоциями он поделился в комментарии 360.ru.

«А вы там были? И как у вас ощущения?» - сказал Соловьев в ответ на соответствующий вопрос.

После этого Соловьев вместе со скрипачом Петром Лундстремом спел гимн России.

В четверг в Москве состоялся Парад Победы в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли сухопутные подразделения, военная техника, а завершил мероприятие пролет авиационных подразделений «Русские витязи» и «Стрижи».

Вечером 9 мая в столице, а также ряде городов-героев прогремит праздничный салют. Также фейерверки покажут жителям населенных пунктов, которые стали местом дислокации Каспийской флотилии, общевойсковых армий, флотов и штабов военных округов.

Парад Победы Москва
09 мая 2024, 15:15
Рэпер ST поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиги
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Ставший зрителем на параде Победы на Красной площади рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) заявил, что сегодняшний праздник всему миру подарили ветераны Великой Отечественной войны. На это он указал в комментарии 360.ru.

Артист подчеркнул, что благодарен участникам войны за подвиги, которые они совершили в то страшное время.

«Спасибо вам за тот подвиг, который вы совершили. Спасибо за то, что сегодня мы можем праздновать День Победы. Это праздник не только нашей страны, но и всего мира, который стал возможен благодаря вам. Спасибо вам и низкий поклон», - заявил ST.

Перед началом парада Победы к зрителям, гостям и участникам обратился президент России Владимир Путин.

В своей речи он подчеркнул, что правду о Второй мировой войне и подвигах советского народа, который освободил Европу от фашизма, забывать нельзя.

Глава государства заметил, что страны, которые начали переписывать историю, славить предателей и оправдывать нацизм, поставили своей целью снова стравить народы, чтобы сохранить свое исключительное положение. Он пообещал, что Россия не допустит нового глобального столкновения и не потерпит угроз в свой адрес.

День Победы 9 мая Праздники Ветераны Россия Музыка Парад Победы Великая Отечественная война
09 мая 2024, 13:48
Рэпера Oxxxymiron объявили в розыск
РИА «Новости»
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Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД.

Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя - Мирон Федоров) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска МВД.

Музыканта объявили в розыск по уголовной статье, по какой именно - неизвестно.

В октябре 2023 года Федорова оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах, он не предоставил сведения о своей деятельности.

В январе Oxxxymiron* выступил в клубе Agenda в Дубае, после чего СМИ заявили, что ему грозит наказание из-за разжигания межнациональной розни. В ходе концерта он публично раскритиковал спецоперацию.

Ранее суд в Москве заочно арестовал популярного блогера Камикадзе Ди за фейки о деятельности российской армии. В настоящее время он находится вне территории России.

*Рэпер Oxxxymiron внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Oxxxymiron Иноагенты
09 мая 2024, 04:20
Анна Седокова показала на видео откровенный образ
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками откровенным видео. Ролик она опубликовала в Stories своего Instagram*-аккаунта.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала в гримерке в черной облегающей одежде с длинными руками и глубоким декольте, акцентирующим внимание на ее груди. Свои длинные волосы она распустила, сделала макияж с объемными черными стрелками.

После демонстрации своего откровенного образа Седокова перевела камеру на столик в гримерке. На нем стояла большая бутылка, причем надпись на этикетке гласила «Самогон».

«Договорились открыть, когда закончится этот длинный рабочий день», - рассказала вокалистка.

Ранее балерина Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане , оставив только шапочку для сауны на голове.

До этого певица Анна Семенович призналась подписчикам, что у нее только один бюст весит 10 килограммов. При этом добавила, что стала больше заниматься спортом, отказалась от вредной еды, причем шесть дней в неделю сидит на диете, расслабляясь на седьмой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Соцсети Музыка Шоу-бизнес

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