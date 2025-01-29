29 января 2025, 23:11

Легенда кировского рока Константин Кремлев умер от остановки сердца

РИА «Новости»
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Легенда кировского рока, композитор и исполнитель Константин Кремлев ушел из жизни 28 января. Об этом сообщали на личной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».

«Мне страшно больно разбивать ваши сердца, но 28 января старого пирата с ибанезом наперевес не стало. В больнице у Кости остановилось сердце, перезапуск невозможен», - говорилось в сообщении.

Рок-исполнитель родился в 1964 году в Вересниках, после чего воспитывался в Дурнях Кировской области.

С 1980-х Кремлев играл в рок-группах Wine и «ЧП», а затем в собственном проекте «Хорошо», который создал в 1990-х годах. Музыкант также был активным участником первого кировского рок-клуба и Вятской рок-лаборатории, которые сыграли большую роль в развитии рок-движения в регионе.

Последнее выступление Кремлева состоялось 19 января.

Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Его похороны состоятся на Макарьевском кладбище 31 января, где пройдет и отпевание.

В феврале планируют организовать прощальный концерт в его честь.

Смертность Россия Музыка Артисты
30 января 2025, 01:56
Развод и девичья фамилия? Скандальные тайны личной жизни принца Гарри и Меган Маркл
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Скандальные слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл снова заполонили первые полосы американских и европейских изданий. Обрушившаяся на пару волна негатива представила супругов как инфантила и манипулятора. Правда ли, что они разводятся и что в действительности произошло в их отношениях — в материале 360.ru.

Принцу также важно, чтобы его не тревожили вопросами о деньгах.

Реакция Гарри и Маркл Один из знакомых принцев Гарри и Уильяма назвал статью в журнале бездоказательной и вредной чушью, а сами герцоги Сассекские - возмутительной.

До этого журналисты обсуждали пару прошлой осенью, отреагировав на появление принца в одиночестве на публике. Слухи подогрел также прилет принца Гарри в Лондон в октябре, когда Маркл осталась дома с детьми.

Книга Меган о разводе Новый разгромный материал о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии появился на страницах журнала Vanity Fair.

Критическая статья собрала слухи о разводе пары, подкрепленные анонимными свидетельствами.

Если принца Гарри изобразили наивным и инфантильным недоуком, то Маркл досталась роль омерзительного манипулятора. Автор статьи также упомянул, что супруга принца якобы планирует написать книгу о разводе.

Герцогиня подлила масла в огонь, когда появилась на презентации косметического средства для волос, созданного ее подругой Кэди Ли. Ее посчитали красоткой, «вышедшей на охоту», из-за наряда, не соответствующего правилам появления членов королевской семьи на публике.

Развод был или нет? Эксперты проанализировали поведение супругов и опровергли слухи о разводе, отметив, что они просто повзрослели и также любят друг друга.

Королевский эксперт Хьюго Викерс отметил, что принц просто становится более самостоятельным, а раньше Маркл в их паре «диктовала сюжет».

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что раздельные поездки и появление в одиночку на публике говорят о том, что супруги эволюционировали из близнецов в самодостаточных личностей. По ее словам, герцоги Сассекские и сейчас выглядят «счастливыми, уверенными и чувствующими себя комфортно».

Журналист утверждает, что такие разговоры давно ходят в книгоиздательских кругах США. При этом герцоги Сассекские официально не заявляли о разводе, а люди из их окружения говорят, что они и сейчас любят друг друга.

Гарри - рыбка в аквариуме? Вероятность развода пары якобы может увеличиться из-за одиночества принца Гарри, который так и не завел друзей в США. Там он считает лучшим другом только своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который 16 лет охранял членов британской королевской семьи. Отношения, основанные, вероятно, на значительном гонораре.

Кроме того, по словам человека, знакомого с ситуацией в их семье, герцог Сассекский и сам не знает, чего хочет.

Книги США Великобритания Принц Гарри Журналистика Громкие разводы Меган Маркл Королевская семья Британии Брак
30 января 2025, 01:40
Опять не в ту дверь? Киркоров и Орбакайте угодили в скандал из-за свадьбы в США
РИА «Новости»
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Общественники пристыдили Филиппа Киркорова и Кристину Орбакайте за выступление на роскошной еврейской свадьбе в США, где присутствовала организатор проукраинских мероприятий Алена Галушко. Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с News.ru призвал артистов потратить гонорар на нужды военных.

«Одно могу предложить [Киркорову] - поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», - сказал он.

Резяпова удивило, что король российской эстрады согласился выступить на свадьбе в США. Он не уверен, что Киркоров прислушается и поможет военным.

Артистов пригласили на одну из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio. Киркоров исполнил несколько своих хитов, а также «Хаву нагилу» на иврите и песню на азербайджанском языке. Орбакайте спела «Я не отдам тебя никому» и «Мой мир». Одним из гостей на празднике стала event-менеджер Алена Галушко, которая устраивала мероприятия в поддержку Украины.

Скандалы Нью-Йорк Филипп Киркоров Свадьбы Шоу-бизнес Кристина Орбакайте
29 января 2025, 22:09
Стали известны новые подробности гибели Лены Миро
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Блогер Лена Миро скончалась в апреле 2024 года в США. Причиной ее смерти могла стать автомобильная авария. Такая информация из открытой базы данных Traffic Serious Bodily Injury/Fatal Crash Dashboard стала расходиться по соцсетям.

В карточке по автомобильным авариям города Боулдер, в котором жила Миро, сказано, что ДТП произошло 22 февраля 2024 года в 03:22 по местному времени. За рулем машины находился 42-летний водитель. Пол не уточняется.

Причиной аварии в базе указали «нарушенное сознание». Автомобиль, которым, предположительно, управляла Миро, врезался в разделительную полосу и снес дорожный знак. Водителю предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде и хранении кетамина.

Первые подробности о смерти Елены Миро появились в апреле 2024 года. Источники утверждали, что блогер попала в ДТП в США, после чего впала в кому. Спустя время она скончалась.

Накануне в СМИ обнародовали официальное подтверждение кончины Лены Миро. В Белгородской области, на родине блогера, открыли наследственное дело. Ее муж Ричард Прайд Хьюз также подтвердил смерть супруги.

США ДТП Блогеры
29 января 2025, 21:10
Илон Маск стал номинантом на Нобелевскую премию мира
Unsplash
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Норвежский Нобелевский институт утвердил кандидатуру миллиардера Илона Маска на премию мира. Выдвинувший его депутат Европарламента Бранко Гримс сообщил об этом в соцсети X.

Он опубликовал ответное письмо оргкомитета с подтверждением выдвижения кандидатуры на Нобелевскую премию мира 2025 года. Гримс поблагодарил всех, кто помог подать заявку.

«Предложение о том, что господин Илон Маск за его последовательную поддержку основополагающего права человека на свободу слова и, таким образом, мира, получит Нобелевскую премию мира 2025 года, было успешно представлено сегодня», - объявил он.

В 2022 году Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. До сделки он часто критиковал предыдущее руководство за блокировку консерваторов , жесткую цензуру и нежелание реализовать потенциал популярной платформы. После вступления в права бизнесмен переименовал соцсеть в X, изменил правила публикации контента и выхода рекламы.

Twitter Илон Маск Нобелевские премии

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