07 августа 2024, 09:29

«Леди совершенство». Жена Петросяна поразила поклонников фото в купальнике

Freepik
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи. В социальной сети Instagram* она опубликовала фото из отпуска.

На кадрах Брухунова предстала в слитном купальнике черного цвета с белыми вставками. Свой образ она дополнила шляпой с полями, солнцезащитными очками и золотой цепочкой с кулоном.

Жена Петросяна, широко улыбаясь, позировала у бассейна. Она пообещала делиться снимками каждый день, пока находится на курорте.

«Отпуск такой отпуск. Что еще делать, как не снимать?! Придется вам потерпеть», - отметила Брухунова.

Поклонники в комментариях под постом написали множество комплиментов, указав на ее потрясающую фигуру.

«Татьяна, ну красавица!», «Леди совершенство», «Молодая, позитивная, жизнерадостная!» - подчеркнули фанаты.

Недавно супруга комика сообщила подписчикам о своем тяжелом диагнозе. По ее словам, она страдает от гнойного гайморита.

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Фото Отдых Сочи Диеты Евгений Петросян
07 августа 2024, 03:45
Певица Лолита восхитила публику обтягивающим светящимся нарядом из пайеток
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская выступила на вечеринке VK в ярком наряде. Видео с ее выходом на сцене опубликовал Telegram-канал «Бедная Богатая девочка».

На кадрах артистка исполняла хиты из своего репертуара. Исполнительница облачилась в обтягивающую футболку и свободные штаны. Главная фишка этого наряда заключалась в том, что костюм полностью обшит серебряными блестками - это создало ощущение свечения вокруг знаменитости.

Ранее Лолита Милявская рассказала, как похудела перед премией МУЗ-ТВ 2024. Она отказалась от жареной картошки и мороженого. Также звезда перестала есть фрукты. Особенно сложно ей было расставаться с черешней. Этот момент в диете артистка назвала «трагедией».

Концерты Лолита Милявская
06 августа 2024, 19:11
«Одно лицо на троих». Киркоров показал повзрослевших детей
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Народный артист России Филипп Киркоров навестил сына и дочь в Греции. Совместное фото с детьми певец опубликовал в социальной сети Instagram*.

«Наконец-то вместе! Каникулы 2024», - написал он.

Поклонников восхитили повзрослевшие наследники артиста. Они отметили красоту детей и их застенчивость.

«Прекрасная семья», «Какие взрослые дети», «Оба на отца похожи, дочь особенно», «Одно лицо на троих», - написали пользователи Сети.

Некоторые фанаты заметили, как сильно подросли сын с дочкой. Певцу и его детям также пожелали отличного отдыха на каникулах.

Киркоров прилетел в Грецию вместе со своей музой Марго Овсянниковой и ее сыном на частном самолете. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» заявила в соцсети, что артист сообщил ей о предстоящей поездке в Европу всего за 10 часов до вылета.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Дети Филипп Киркоров Греция Шоу-бизнес
06 августа 2024, 18:18
Стало известно, кто может сыграть Бритни Спирс в фильме по мемуарам певицы
Global Look Press
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По мотивам книги «Женщина во мне», автором которой стала певица Бритни Спирс, планируют снять фильм. Образ артистки в ленте может достаться актрисе Сабрине Карпентер, сообщили журналисты The Mirror.

По данным издания, поклонники разделились на два лагеря, выясняя, достойна ли Карпентер сыграть Спирс.

Некоторые считают, что поющая актриса идеально подойдет на роль исполнительницы. Однако часть фанатов намерена отказаться от просмотра картины, если утвердят 25-летнюю Карпентер.

На роль Спирс также рассматривают актрису Милли Бобби Браун, известную по роли в «Очень странных делах». Еще одна претендентка на образ певицы - звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини.

Студия Universal Pictures приобрела права на съемку биографического фильма о Спирс. Режиссером картины выступит Джон М. Чу, а продюсером - Марк Платт, известный по работе над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

Книги Кино Голливуд Фильмы Актеры Бритни Спирс
06 августа 2024, 17:37
Дочь Стива Джобса раскрыла роман с олимпийским чемпионом
Global Look Press
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Дочь основателя Apple Стива Джобса Ив встречается с британским конкуристом Гарри Чарльзом. Видео с соревнований возлюбленного она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Возлюбленный девушки вместе с коллегами по сборной занял первое место на Олимпийских играх в Париже.

«Командное золото! Я очень горжусь тобой, любовь моя!» - написала Джобс.

На видео спортсмен сразу после получения медали подбежал к трибунам и перепрыгнул через забор, чтобы поскорее обнять и поцеловать свою девушку.

Джобс и Чарльз объединила любовь к лошадям. Девушка тоже увлекается конкуром. По информации портала Horse Sport , в 2019 году она заняла пятое место в списке лучших наездников мира в возрасте до 25 лет.

Ранее русская возлюбленная актера Джонни Деппа поделилась редким фото с ним. Девушка познакомилась со звездой «Пиратов Карибского моря» во время международного кинофестиваля в Карловых Варах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Париж Apple Олимпиада в Париже — 2024

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